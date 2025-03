Nach einem anhaltenden Abwärtstrend zeigt die Metcash Aktie erste Anzeichen einer Erholung. Am 14. März 2025 verzeichnete der Kurs des australischen Handelskonzerns einen Anstieg von 1,74% auf 1,755 EUR. Dies stellt eine positive Entwicklung dar, nachdem die Aktie im Monatsvergleich noch 6,90% an Wert eingebüßt hatte. Trotz des jüngsten Aufschwungs liegt der Kurs weiterhin 37,89% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was die herausfordernde Marktsituation für das Großhandelsunternehmen unterstreicht.

Günstige Bewertungskennzahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Metcash ?

Die aktuellen Finanzkennzahlen der Metcash Aktie deuten auf eine mögliche Unterbewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,12 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 4,00 liegt die Aktie deutlich unter den Durchschnittswerten des Marktes. Auch das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,50 könnte für Anleger interessant sein, die nach günstig bewerteten Titeln im Segment der Lebensmittelverteiler suchen.

Anzeige

Metcash-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Metcash-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Metcash-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Metcash-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Metcash: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...