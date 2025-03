Die Atomera Inc. verzeichnete am 14. März 2025 einen bemerkenswerten Anstieg von 8,66% und erreichte einen Kurs von 5,90 USD. Die Aktie des Halbleitertechnologieunternehmens konnte damit ihren positiven Trend der letzten Wochen fortsetzen und liegt nun 4,98% über dem Niveau des Vormonats. Besonders interessant ist, dass die Aktie sich aktuell 60,85% über ihrem 52-Wochen-Tief befindet, was auf eine deutliche Erholung hindeutet. Die in Los Gatos, Kalifornien, ansässige Firma, die sich auf innovative Siliziumtechnologien für CMOS-Transistoren spezialisiert hat, zeigt damit eine gewisse Widerstandsfähigkeit trotz der Herausforderungen im Technologiesektor.

Finanzkennzahlen im Blick

Mit einer Marktkapitalisierung von 165 Millionen Euro und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von -13,61 bleibt das Unternehmen für Anleger eine komplexe Bewertungsfrage. Der starke Kursanstieg am Freitag könnte auf ein wachsendes Vertrauen in die proprietären Technologien von Atomera hindeuten, die vorwiegend für die Halbleiterindustrie in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum entwickelt werden.

