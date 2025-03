Die Aktie der Svenska Handelsbanken verzeichnete am 14. März 2025 einen deutlichen Kursanstieg von 2,20 Prozent auf 12,09 Euro, nachdem sie am Vortag noch bei 11,83 Euro notiert und einen Tagesrückgang von 1,21 Prozent hinnehmen musste. Diese positive Entwicklung erfolgt trotz bemerkenswerter Transaktionen auf Führungsebene: Carl Cederschiöld, stellvertretender CEO und Finanzvorstand der schwedischen Bank, verkaufte am 11. März insgesamt 13.389 B-Aktien des Unternehmens. Der Verkauf im Wert von etwa 1,9 Millionen Schwedischen Kronen wirkte sich offenbar nicht negativ auf die Marktwahrnehmung aus.

Jahreshauptversammlung steht bevor

Für die Svenska Handelsbanken stehen in den kommenden Tagen wichtige Termine an. Am 26. März 2025 findet die Jahreshauptversammlung statt, gefolgt vom Dividendenabschlag am 27. März. Die Bank mit einer Marktkapitalisierung von 23,5 Milliarden Euro bleibt mit einer Präsenz in skandinavischen Ländern, Großbritannien und den Niederlanden ein bedeutender Akteur im europäischen Bankensektor.

