DJ Moody's erhöht Griechenland-Rating auf Investmentgrade

Von Katherine Hamilton

DOW JONES--Die Ratingagentur Moody's hat die Bonität Griechenlands auf Investmentgrade angehoben, da sich die Finanzlage des Landes verbessert. Moody's erhöhte das langfristige Staatsrating um eine Stufe von Ba1 auf Baa3. Außerdem wurde der Ausblick von positiv auf stabil geändert.

Die Heraufstufung spiegelt die Ansicht von Moody's wider, dass das Kreditprofil Griechenlands widerstandsfähiger gegen mögliche Schocks ist und sich die öffentlichen Finanzen schneller als erwartet verbessert haben. Moody's geht davon aus, dass Griechenland weiterhin Überschüsse erwirtschaften und seine hohe Schuldenlast verringern wird, da die institutionellen Verbesserungen Früchte tragen und das politische Umfeld stabil ist.

Die griechischen Staatsfinanzen übertreffen seit Jahren die Basiserwartungen, so dass Moody's zuversichtlich ist, dass die Verschuldung des Landes weiter sinken wird. Laut Moody's ist die Schuldenquote Griechenlands seit dem Höchststand im Jahr 2020 um 50 Prozentpunkte gesunken und liegt um etwa 27 Prozentpunkte unter dem Wert vor der Pandemie.

Moody's änderte den Ausblick auf stabil, da sich einige der wichtigsten Kreditprobleme Griechenlands nur langsam verbessern werden und die Durchführung wachstumsfördernder wirtschaftlicher Strukturreformen Zeit in Anspruch nehmen wird. "Obwohl die Verschuldung im Verhältnis zum BIP in den letzten Jahren schnell gesunken ist, wird sie eine der höchsten in unserem Rating-Universum bleiben", erklärte Moody's.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 15, 2025 03:06 ET (07:06 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.