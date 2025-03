Die Zeiten an der Börse sind unsicher und die Kurse schwanken stark. Doch laut der Investmentbank Morgan Stanley können und sollten Anleger diese 30 Qualitätsaktien jetzt langfristig halten: Was sind die besten Aktien für die nächsten Jahre? Diese Frage treibt Anleger quasi ständig um. In einer neu veröffentlichten Studie hat die Investmentbank Morgan Stanley nun gezeigt, was ihre Top-30 Qualitätswerte für Anleger sind. Morgan Stanley setzt auf Qualität ...

Den vollständigen Artikel lesen ...