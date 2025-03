Deutsche Aktien schneiden aktuell besser als amerikanische Werte ab. Dieser Fonds ist seit seiner Auflage besonders erfolgreich. Während sich Indizes wie der S&P 500 und der MSCI World derzeit auf dem Rückzug befinden, steigen deutsche Aktien und der DAX umso stärker. Grund sind einerseits ihre unterschiedlichen Bewertungen und anderseits die weiteren Aussichten. So notieren der S&P 500 und der MSCI World zu Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 28,84 beziehungsweise 22,85, während deutsche Aktien bei etwa 17,4 liegen (10.03.2025). Quelle: wallstreetonline.de Hinzu kommt, dass sich aufgrund der anziehenden Zölle in den USA bereits das Konjunkturbild eintrübt, während es in Deutschland nach einer …