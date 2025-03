Der britische Antriebstechnikspezialist Rotork hat am 11. März 2025 ein beachtliches Aktienrückkaufprogramm initiiert. Diese Maßnahme erfolgt in einer Phase, in der die Aktie mit einem aktuellen Kurs von 3,93 EUR (Stand: 15. März 2025) gegenüber dem Vortag unverändert bleibt. Im Monatsvergleich verzeichnet das Wertpapier einen Rückgang von 2,00%, während die Jahresentwicklung mit einem Plus von 2,88% durchaus positiv ausfällt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden Euro positioniert sich das Unternehmen solide im Bereich Antriebstechnik und Steuerung.

Aktuelle Kennzahlen im Überblick

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Rotork ?

Die Rotork-Aktie notiert derzeit 16,41% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 10,43% unter dem 52-Wochen-Hoch. Für das laufende Geschäftsjahr 2025 wird ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17,64 prognostiziert. Das Unternehmen verfügt über 845,4 Millionen ausstehende Aktien und agiert hauptsächlich in Industriebranchen wie Öl, Gas, Energieerzeugung und Wasserwirtschaft.

Anzeige

Rotork-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Rotork-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Rotork-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Rotork-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Rotork: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...