Der Erdgasriese Oneok verzeichnet weiterhin eine negative Entwicklung an der Börse. Am 15. März 2025 steht die Aktie bei 88,31 EUR, was einem leichten Rückgang von 0,02% zum Vortag entspricht. Dieser Trend fügt sich in die schwächere Entwicklung der letzten Wochen ein, in denen das Papier bereits 8,75% an Wert einbüßte. Dennoch liegt die Aktie mit einem Plus von 25,60% im Jahresvergleich deutlich über dem Vorjahresniveau und notiert 20,68% über ihrem 52-Wochen-Tief.

Finanzielle Kennzahlen bleiben solide

Mit einer Marktkapitalisierung von 55,3 Milliarden EUR bleibt Oneok ein Schwergewicht im nordamerikanischen Midstream-Sektor. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,17 und ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von 11,28 deuten auf eine stabile Bewertung des Unternehmens hin. Zuletzt zahlte der Konzern am 3. Februar 2025 eine vierteljährliche Dividende von 1,03 USD an seine Aktionäre.

