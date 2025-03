Eine zermürbende Woche neigt sich in den USA dem Ende entgegen. Dem Ausverkauf am Montag folgte eine sehr nervöse Seitwärtsphase, die weiterhin anhält. Letztlich wurde jede Erholung konsequent verkauft, aber auch die Bären konnten keine nennenswerten Erfolge mehr verbuchen. Am Donnerstag unterboten Nasdaq und S&P die bisherigen Jahrestiefs leicht, aber ein erneuter Ausverkauf blieb aus. Das kann man durchaus als Erfolg werten, denn die Grundlage für weitere Kursverluste war eigentlich gelegt. Donald ...

