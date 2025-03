Die Aktie des irischen Baustoffherstellers CRH verzeichnete am 15. März 2025 einen beachtlichen Anstieg von 2,55% auf 96,99 USD. Dieser positive Trend folgt unmittelbar nach der Auszahlung der vierteljährlichen Dividende von 0,37 USD am 14. März 2025, was einer deutlichen Steigerung gegenüber der November-Ausschüttung von 0,26 USD entspricht. Trotz des jüngsten Kursgewinns zeigt die monatliche Entwicklung einen Rückgang von 5,79%, während die Jahresperformance mit einem Plus von 15,11% weiterhin solide bleibt. Mit einer Marktkapitalisierung von 60,4 Milliarden Euro bleibt CRH ein Schwergewicht im Bausektor.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Der aktuelle Kurs liegt 26,57% über dem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch 15,05% unter dem Jahreshöchststand. Mit einem Cash-Flow pro Aktie von 7,36 USD und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 13,18 präsentiert sich CRH im Branchenvergleich finanziell solide positioniert.

