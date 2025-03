Die Hapag-Lloyd Aktie verzeichnete am 14. März 2025 einen markanten Rückgang von 3,14 Prozent auf 141,70 Euro. Damit unterschritt das Papier des Hamburger Containerreederei-Konzerns die wichtige 50-Tage-Linie, was technische Analysten als Schwächesignal werten. Der Rücksetzer auf 142,80 Euro am Vortag hatte bereits die negative Tendenz eingeleitet. Auf Monatssicht musste die Aktie Einbußen von 4,84 Prozent hinnehmen, liegt jedoch mit einem Plus von 5,12 Prozent im Jahresvergleich noch im positiven Bereich. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 24,7 Milliarden Euro bleibt Hapag-Lloyd einer der Schwergewichte im Transportsektor.

Bevorstehende Quartalszahlen

Am kommenden Donnerstag, den 20. März 2025, wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 präsentieren. Anleger erwarten mit Spannung die Veröffentlichung der Zahlen sowie die zugehörige Präsentation, in der auch strategische Ausrichtungen für das laufende Geschäftsjahr dargelegt werden könnten.

