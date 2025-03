Die chinesische Internetfirma Netease hat am 5. März 2025 eine Schlussdividende von 0,24 USD je Aktie an ihre Anteilseigner ausgeschüttet. Diese jüngste Dividendenzahlung folgt auf die Zwischendividende von 0,09 USD, die bereits am 28. November 2024 ausgezahlt wurde. Der aktuelle Aktienkurs des Technologieunternehmens liegt bei 94,25 EUR (Stand: 15. März 2025, 12:27 Uhr) und verzeichnete keine Veränderung zum Vortag. Allerdings zeigt sich im Monatsvergleich ein leichter Rückgang von 2,08 Prozent, während im Jahresvergleich ein Minus von 4,41 Prozent zu verbuchen ist.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 60,9 Milliarden Euro zählt Netease zu den bedeutenden Playern im chinesischen Internet- und Technologiesektor. Das Unternehmen, bekannt für seine Online-Spiele wie "Fantasy Westward Journey", weist aktuell ein KGV von 13,68 für 2025 auf. Besonders beachtenswert ist das aktuelle Kurs-Cashflow-Verhältnis von 1,53, was im Branchenvergleich als niedriger und damit positiver Wert eingestuft werden kann.

