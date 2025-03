© Foto: adobe.stock.com

Am gestrigen Freitag vollzog sich womöglich eine entscheidende Weichenstellung. Der Goldpreis knackte zum ersten Mal die Marke von 3.000 US-Dollar. Damit hat diese ihren Schrecken verloren. Und auch Silber eskaliert.Gold als Zugpferd für Produzentenaktien und Kupfer Die Unsicherheit greift um sich. Die Flucht in sichere Häfen manifestierte sich in dem rasanten Anstieg des Goldpreises. Gold knackte gestern die Marke von 3.000 US-Dollar und setzte damit seine Rekordjagd auf eindrucksvolle Art und Weise fort. Die Tür auf der Oberseite steht weit offen. Goldaktien nehmen zur Stunde Fahrt auf und versprechen in den kommenden Tagen und Wochen exzellente Perspektiven. Lesen Sie hierzu den …