Es war eine vorhersehbare Entwicklung bei der Palantir-Aktie: Am Montag hatte DER AKTIONÄR vor Handelsbeginn in den USA in einem Artikel für Plus-Abonnenten darauf hingewiesen, dass beim Unterschreiten von 80 Dollar die nächste Auffangzone im Bereich von 75 bis 70 Dollar läge. Noch am selben Tag entwickelte sich der Kurs entsprechend.Palantir fiel von 82 Dollar im Handelsverlauf zwischenzeitlich auf ein Tief von 74,57 Dollar. Positiv: In den folgenden Tagen ging es wieder aufwärts. Die Unterstützungszone ...

Den vollständigen Artikel lesen ...