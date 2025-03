Das Uranunternehmen verzeichnet einen Tagesgewinn von 2,34%, kämpft jedoch mit erheblichen Wertverlusten im Monats- und Jahresvergleich und notiert deutlich unter wichtigen Kennzahlen.

Die Aktie von Ur-Energy Inc. (URG), einem US-amerikanischen Uranbergbauunternehmen mit Fokus auf Exploration, Abbau und Verarbeitung von Uran, verzeichnete am Freitag einen leichten Anstieg um 2,34% auf 0,74 €. Trotz dieses Tagesgewinns steht das Papier weiterhin unter erheblichem Druck, was sich in einem Wertverlust von mehr als 23% im vergangenen Monat widerspiegelt.

Aktuelle Marktdaten

Der jüngste Handelstag brachte ein Handelsvolumen von 2,25 Millionen Aktien. Der Kurs bewegte sich dabei in einer Tagesspanne zwischen 0,80 € und 0,82 €. Bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch: Mit dem aktuellen Kurs von 0,74 € liegt die Aktie fast 57% unter ihrem Jahreshoch von 1,71 €, das im Mai 2024 erreicht wurde.

Langfristige Kursentwicklung

Die langfristige Performance der Ur-Energy-Aktie zeigt einen besorgniserregenden Trend. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits mehr als 39% an Wert eingebüßt. Im 12-Monats-Vergleich summiert sich der Verlust sogar auf rund 44%. Besonders auffällig ist die Unterschreitung wichtiger technischer Indikatoren: Der aktuelle Kurs liegt fast 35% unter dem 200-Tage-Durchschnitt von 1,14 €.

Ausblick

Aktuell liegen keine wesentlichen Neuigkeiten oder bedeutende Entwicklungen zu Ur-Energy vor. Die Aktie notiert jedoch nur knapp 8% über ihrem 52-Wochen-Tief von 0,69 €, was auf eine anhaltend schwierige Marktphase hindeutet. Anleger sollten die weitere Entwicklung und offizielle Mitteilungen des Unternehmens aufmerksam verfolgen.

