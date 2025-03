Hot Stocks KW 11/2025: Fokus auf den Mining-Sektor!

Mining-Aktien für die Watchlist!

Kupfer, Nickel, Lithium & Kobalt profitieren von Energiewende und Elektrifizierung!

Der Mining-Sektor kann aus mehreren Gründen eine interessante Anlagemöglichkeit darstellen. Die globale Energiewende und die Elektrifizierung treiben die Nachfrage nach bestimmten Metallen wie Kupfer, Nickel, Lithium und Kobalt. Diese sind entscheidend für Batterien, Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energieinfrastruktur. Bergbauaktien können als Inflationsschutz dienen und zur Diversifikation eines Anlageportfolios beitragen, da sie oft anderen Zyklen folgen als der Gesamtmarkt. Etablierte Bergbauunternehmen zahlen häufig attraktive Dividenden, besonders in Zeiten hoher Rohstoffpreise. Der Sektor wird von Anlegern oft vernachlässigt und kann daher Unterbewertungen aufweisen, die Chancen für langfristige Investoren bieten. Fusionen und Übernahmen im Bergbausektor bieten ein großes Wertsteigerungspotenzial für Aktionäre kleinerer Unternehmen. Allerdings sollten auch Risiken berücksichtigt werden: hohe Volatilität der Rohstoffpreise, politische und regulatorische Risiken in Abbauregionen, hoher Kapitalbedarf für Erschließung und Betrieb, Umwelt- und Sozialrisiken sowie lange Vorlaufzeiten bei neuen Projekten. Der Mining-Sektor kann interessante Chancen bieten, erfordert aber eine sorgfältige Analyse und sollte als Teil einer breiteren Anlagestrategie betrachtet werden.

VanEck Gold Miners ETF (GDX) - ISIN US92189F1066

Dieser ETF strebt eine präzise Nachbildung des NYSE Arca Gold Miners Index an, sowohl hinsichtlich der Kursentwicklung als auch der Erträge. Der zugrundeliegende Index umfasst börsennotierte Aktien von Unternehmen verschiedener Größenordnungen - von kleinen über mittlere bis hin zu großen Marktkapitalisierungen - mit globaler Präsenz, deren Hauptgeschäftstätigkeit in der Goldförderung liegt. Die größten Einzelpositionen sind Agnico Eagles Mines, Newmont Corp und Wheaton Precious Metals. Nach dem starken Anstieg der letzten beiden Wochen sehen wir einen weiten Abstand zum 50er-EMA und die mögliche Ausbildung eines Doppel-Top. Für neue Einstiege ist es schon etwas spät. Bei Rücksetzern in Kombination mit einer möglicherweise anhaltenden Verunsicherung am Gesamtmarkten sind Long Trades durchaus denkbar.

First Majestic Silver Corp. (AG) - ISIN CA32076V1031

Das kanadische Silberbergbauunternehmen hatten wir erst am vergangenen Donnerstag mit einem Breakout-Setup vorgestellt. Wie erwartet ist es zu einem kräftigen Ausbruch über die Widerstandslinie gekommen. Für Neueinstiege sollten Trader zumindest eine Seitwärtsbewegung von ein paar Tagen abwarten. Die Saisonalität spricht noch bis Anfang Mai für steigende Silberpreise.

Endeavour Silver Corp. (EXK) - ISIN CA29258Y1034

Ähnlich stark war das Momentum beim ebenfalls kanadischen Wettbewerber Endeavour Silver aus. Hier sehen wir den Ansatz einer Seitbewegung, sodass sich neue Setups in Kürze ergeben könnten. Die verstärkte Hinwendung zu umweltfreundlichen Abbaumethoden des Unternehmens gewinnt zunehmend die Aufmerksamkeit ökologisch orientierter Geldgeber. Diese Neuausrichtung hebt sein Ansehen innerhalb der Edelmetallbranche, wo Bewertungen vermehrt von gesetzlichen und gesellschaftlichen Erwartungen geprägt werden. Das Terronera-Projekt in Mexiko steht kurz vor der operativen Inbetriebnahme. Bei Erreichen der vollen Kapazität wird sich der Produktionsausstoß des Unternehmens voraussichtlich verdoppeln. Zusätzlich treibt Endeavour Silver die Entwicklung seines Pitarrilla-Vorhabens voran, das sich ebenfalls in Mexiko befindet und zu den bedeutendsten noch nicht erschlossenen Silbervorkommen weltweit zählt.

Agnico Eagle Mines Limited (AEM) - ISIN CA0084741085

Agnico Eagle Mines, ein weiteres kanadischer Goldminenunternehmen, betreibt hauptsächlich Bergbauaktivitäten in den nordwestlichen Regionen Kanadas, mit Fokus auf die Provinzen Québec und Ontario. Das Unternehmen hat seine Präsenz international erweitert durch neue Minenprojekte in Kittilä, Finnland sowie in Pinos Altos, Mexiko. Nach der starken Kursentwicklung der letzten Monate erwarten wir einen Rücksetzer. Grundsätzlich bleiben wir aber weiterhin bei unserer bullischen Einschätzung.

Sociedad Química y Minera de Chile S.A. (SQM) - ISIN US8336351056

Der chilenische Chemiekonzern Sociedad Química y Minera ist nach eigenen Angaben weltweit führend in der Produktion von Kaliumnitrat und Jodprodukten. Zudem gehört das Unternehmen zu den größten Herstellern von Lithiumsalzen auf dem internationalen Markt. Bei Pullbacks könnnten Long-Einstiege in Swingtrades weiterhin interessant sein, zumal die nächsten Quartalszahlen erst im Juni anstehen.

Tagescharts vom 15.03.2025, Quelle: TWS

Autor: Thomas Canali

Veröffentlichungsdatum: 15.03.2025

