Der Industriedienstleister verzeichnet beeindruckendes Wachstum mit 12% Umsatzplus, deutlich gesteigertem Cashflow und optimistischer Prognose für das Geschäftsjahr 2025.

Die Aktie von Investor -a verzeichnete am Freitag einen Kursanstieg von 2,08 Prozent und schloss bei 28,03 Euro. Im Jahresvergleich konnte das Papier um beachtliche 18,92 Prozent zulegen, während seit Jahresbeginn ein Plus von 8,52 Prozent zu Buche steht. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 5.037 Millionen Euro, was einem Anstieg von 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITA betrug 264 Millionen Euro mit einer Marge von 5,2 Prozent. Besonders erfreulich entwickelte sich der Free Cashflow, der auf 189 Millionen Euro anstieg und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 122 Millionen Euro lag.

Attraktive Dividendenpolitik stärkt Aktionärsbindung

Der Vorstand und Aufsichtsrat von Investor -a schlagen der Hauptversammlung im Mai eine Dividende von 2,40 Euro je Aktie vor. Dies bedeutet eine spürbare Erhöhung gegenüber der Vorjahresdividende von 1,80 Euro und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, die Aktionäre angemessen am Unternehmenserfolg zu beteiligen.

Wachstumskurs für 2025 prognostiziert

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 erwartet Investor -a eine Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses. Der Umsatz soll zwischen 5,1 und 5,7 Milliarden Euro liegen, während die EBITA-Marge auf 5,2 bis 5,8 Prozent geschätzt wird. Beim Free Cashflow rechnet das Management mit einer weiteren Steigerung auf 210 bis 270 Millionen Euro. Diese Prognosen zeigen das Vertrauen des Unternehmens in seine strategische Ausrichtung und die aktuellen Marktbedingungen.

Stabile Nachfrage in volatiler Marktlandschaft

Die Nachfrage nach den Outsourcing-Dienstleistungen des Unternehmens erweist sich trotz eines volatilen Marktumfelds als robust. Besonders in der Pharma- und Biopharma-Industrie konnte Investor -a ein signifikantes Wachstum verzeichnen. Zudem wurden langfristige Verträge in der Öl- und Gasindustrie erfolgreich verlängert, was die Marktposition des Unternehmens nachhaltig stärkt.

Fortschritte bei Nachhaltigkeitszielen

Neben den finanziellen Erfolgen legt Investor -a besonderen Wert auf Nachhaltigkeit. Im Berichtszeitraum konnte das Unternehmen die Treibhausgas-Intensität gemäß dem GHG-Protokoll um 3 Prozent reduzieren. Das erklärte Ziel ist es, die Effizienz und Nachhaltigkeit von Industrieanlagen zu steigern und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden zu verbessern.

Solide Positionierung für zukünftiges Wachstum

Investor -a präsentiert sich mit seinen soliden Finanzkennzahlen und dem optimistischen Ausblick für 2025 in einer starken Position. Die strategische Ausrichtung auf Effizienz und Nachhaltigkeit, kombiniert mit einer stabilen Nachfrage in wichtigen Industriesegmenten, bildet eine solide Grundlage für die weitere Unternehmensentwicklung. Der aktuelle Kurs liegt mit 28,03 Euro nur 4,5 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 29,35 Euro, während zum 52-Wochen-Tief von 22,21 Euro ein komfortabler Abstand von 26,2 Prozent besteht.

