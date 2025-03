Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re verzeichnet derzeit eine leichte Abschwächung im Aktienkurs. Am 15. März 2025 notierte die Aktie bei 153,35 Euro, was einem minimalen Rückgang von 0,03 Prozent zum Vortag entspricht. Trotz dieses marginalen Tagesverlusts zeigt sich die langfristige Entwicklung nach wie vor positiv. Im Jahresvergleich konnte die Swiss Re Aktie einen beachtlichen Anstieg von 30,46 Prozent verbuchen und liegt aktuell 35,39 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief. Der monatliche Verlust beläuft sich auf moderate 0,49 Prozent, was auf eine relative Seitwärtsbewegung in den vergangenen Wochen hindeutet.

Kennzahlen deuten auf günstige Bewertung hin

Mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,98 erscheint die Swiss Re Aktie attraktiv bewertet. Das aktuelle KGV liegt bei 15,15, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis 11,92 beträgt. Die Marktkapitalisierung des zweitgrößten europäischen Rückversicherers beläuft sich derzeit auf 48,7 Milliarden Euro bei 317,5 Millionen ausstehenden Aktien.

