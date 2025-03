Krypto-Analyst: US-Rezessionssorgen sind verfrüht!

Eine der größten Gefahren für den Kryptomarkt ist ein größerer Crash des Aktienmarktes aufgrund von Rezessionssorgen. Nun hat ein Krypto-Analyst jedoch geäußert, warum er diese als verfrüht ansieht. Erfahren Sie jetzt weitere Details in diesem Beitrag.

Krypto-Analyst sieht Rezessionssorgen als verfrüht an

Die unterschiedlichen Regierungsmaßnahmen in den USA sollen laut Aussagen der Administration auf das langfristige Wachstum ausgerichtet sein. Auf diesem Wege ist man auch dazu bereit, im kurz- bis mittelfristigen Zeitraum Verwerfungen in Kauf zu nehmen.

Daher haben bei einigen Investoren insbesondere aufgrund der Zölle die Sorgen um eine mögliche Rezession zugenommen. Weiter noch wirken sich viele Regierungsmaßnahmen inflationär aus, wobei neben es den Zöllen auch die Remigration und die Steuersenkungen sind.

Indessen hat jedoch der Krypto-Analyst James Picerno in einem Tweet bekannt gegeben, dass seiner Meinung nach die Rezessionssorgen in den USA verfrüht wären. Dabei stützt er seine Aussagen auf dem wöchentlichen Wirtschaftsindex der Dallas Fed und stellt diesen Indikator in Kontrast zu dem GDP des Landes.

Worries about a US recession still look premature, based on the Dallas Fed's Weekly Economic Index through Mar. 8: https://t.co/JvSIkECbCL pic.twitter.com/t07yvs3XMo - James Picerno (@jpicerno) March 15, 2025

Denn, während das Bruttoinlandsprodukt der USA seit Mitte 2023 kontinuierlich fällt und noch kein Ende in Sicht zu sein scheint, entwickelt sich der Wirtschaftsindex der Dallas Fed wieder entlang eines Aufwärtstrends. Auch wenn der Index nur bei etwas mehr als 2 % steht, ist das BIP der USA mittlerweile schon fast bei diesem Wert angekommen. Somit könnte der Abfall nicht mehr allzu lange gehen.

Jetzt mit Krypto-Fonds Risiko besser streuen!

Woher kommt die Diskrepanz zwischen BIP und WEI?

Der Unterschied zwischen den beiden Indikatoren ist daher zu erklären, dass sie verschiedene Berechnungsmethoden und Datenquellen verwenden. Dabei zeigt der WEI (Weekly Economic Index) eher die Echtzeitdaten an, während das BIP vierteljährlich gemessen wird.

Somit reagiert der WEI deutlich schneller auf kurzfristige Veränderungen, während das GDP genauer funktioniert, da es rückwirkend berechnet wird. Somit kann es aufgrund der unterschiedlichen Skalierung dazu kommen, dass der WEI manchmal über oder unter dem BIP liegt.

Sofern die wirtschaftliche Abschwächung noch weitergeht, könnte der Kryptomarkt temporär darunter belastet werden, da auch eine hohe positive Korrelation zu den Aktienmärkten aufgewiesen wird. Zudem werden sie noch immer als riskantere Assets eingeschätzt und dementsprechend von vielen schneller in gefährlicheren Marktphasen abverkauft.

Dennoch notiert der Kryptomarkt mittlerweile schon bis zu 34,40 % unter dem Allzeithoch aus dem Dezember 2024. Gewöhnlich gehen Korrekturen danach in einem Bullenmarkt meist nur bis maximal 56 %.

Jetzt mit Krypto-Fonds strategischer investieren!

Krypto-Markt-Korrekturen nach neuem Allzeithoch | Quelle: Tradingview

Somit ist fortan statistisch betrachtet noch ein Verlust von höchstens 21,6 % möglich. Durchschnittlich liegt dieser jedoch nur bei 33,38 %, womit wir uns schon am Tiefpunkt befinden könnten. Dies deckt sich auch mit anderen Daten eines Krypto-Analysten.

Sollte es zu einem weiteren Abverkauf der Märkte kommen, so steigt jedoch auch die Chance, dass die Notenbank interveniert und weitere Liquidität in die Märkte pumpt, wie durch Zinssenkungen oder eine quantitative Lockerung.

Diese würde sich dann wieder aufgrund der Risk-on-Haltung verstärkt bei den volatilen Kryptowährungen positiv bemerkbar machen. Bei der Identifizierung des optimalen Kaufzeitpunktes kann Ihnen dabei künftig der KI-Agent Mind of Pepe helfen.

Jetzt Zukunft der Memecoin-Investments entdecken!

Mind of Pepe spürt mit effizienter KI chancenreichste Investments auf

Stellen Sie sich vor, Sie könnten das Wissen aus allen Unterhaltungen in den sozialen Medien über den Kryptomarkt, dessen On-Chain-Daten und weitere Datenquellen in Echtzeit auf mehrere Faktoren gleichzeitig überprüfen sowie dabei Muster erkennen, welche in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben.

Dann erhalten Sie noch die Superkraft, dass Sie diese Erkenntnisse mit einer möglichst geringen Verzögerung umsetzen, um den meisten anderen Tradern zuvorzukommen. Genau dies und einiges mehr soll nun mithilfe des neuen KI-Agenten von Mind of Pepe möglich sein, mit welchem Menschen entweder zu einer Art KI-Hybriden werden oder aber ihn mithilfe eines Handelsroboters vollständig autonom für sich operieren lassen.

Dafür verwendet er ein duales KI-Modell, welches sich aus der Hive-Mind-Analyse mit dem Fokus auf Social Media und der RAG-Technologie (Retrieval-Augmented Generation) mit der Filterung der Datenflut zusammensetzt. Dabei operiert der KI-Agent vollständig autonom und passt seine Erkenntnisse in Echtzeit an.

Ebenso steht er für Unterhaltungen bereit, um Fragen über den Kryptomarkt effizient zu beantworten. Dank seiner hohen Interoperabilität soll er außerdem dazu imstande sein, mithilfe der Erkenntnisse über die neuesten Trends, besonders virale Memecoins herauszugeben. Von all diesen Diensten profitieren jedoch nur die $MIND-Tokeninhaber.

Daher konnte der Vorverkauf bereits 7,36 Mio. USD einnehmen. Für weniger als 33 Stunden können sie für den derzeitigen Preis von 0,0035236 USD gekauft werden. Über die schrittweisen Preiserhöhungen und die Staking-Rendite von 306 % lassen sich bereits die ersten Buchgewinne erzielen, sodass es sogar bei einer Marktkorrektur ein interessantes Investment darstellt.

Jetzt Mind of Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.