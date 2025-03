Die Siemens Healthineers-Aktie verzeichnete am 15. März einen leichten Kursverlust von 0,04 Prozent auf 52,62 EUR im Vergleich zum Vortag. Besonders bemerkenswert ist der jüngste Rücksetzer auf 51,78 EUR am 13. März 2025, bei dem die Aktie die wichtige 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen hat. Diese technische Entwicklung könnte ein bedeutendes Signal für Anleger darstellen. Nach einem zwischenzeitlichen Kurszuwachs von 1,5 Prozent im XETRA-Handel am Freitagmorgen und einer Aufwärtsbewegung von 2,15 Prozent am Vortag zeigt sich der Kurs nun wieder leicht rückläufig.

Aktuelle Kennzahlen im Überblick

Der Medizintechnik-Konzern weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 58,9 Milliarden Euro auf. Mit einem aktuellen Kurs von 52,62 EUR liegt die Aktie 11,02 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 58,48 EUR (13.02.2025). Für das laufende Jahr 2025 zahlt Siemens Healthineers eine Dividende von 0,95 EUR. Anleger sollten den anstehenden Termin am 25. März beim HSBC Global Investment Summit im Auge behalten.

