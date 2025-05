Damit ein neuer Wirkstoff auf den Markt kommen kann, muss er bestehende Alternativen ausstechen - es kommt bei Biotech-Unternehmen also auf Innovationen an. Auch in der Medizintechnik müssen Neuerungen zuallererst Patienten zu Gute kommen. Doch Forschung und Entwicklung sind teuer. Wir analysieren, wie BioNTech, BioNxt Solutions und Siemens Healthineers Innovation schaffen und was das für Anleger bedeutet.

