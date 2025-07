So gut wie jetzt war die Aktie von BioNTech schon seit Wochen nicht mehr unterwegs. Aber einen Meilenstein könnte das Papier mittelfristig noch erreichen - und dann ist vieles möglich. Langsam aber stetig arbeitet sich die Aktie des Mainzer Unternehmens BioNTech in den letzten Wochen an den Börsen hoch. Mit einem Wert von um die 113 US-Dollar ist der Titel so gut wie seit Anfang Juni nicht mehr. Damals sprang die Aktie aber relativ abrupt auf diesen ...

