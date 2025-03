Die Deere Aktie zeigt am 15. März 2025 eine leichte Aufwärtsbewegung und verzeichnet einen Anstieg von 0,33 Prozent auf 436,10 Euro. Nach einem schwachen Monat, in dem der Wert um 5,05 Prozent nachgab, stabilisiert sich das Papier des Landmaschinenriesen nun wieder. Bemerkenswert ist, dass der Kurs trotz der monatlichen Schwäche immer noch 28,87 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief liegt. Die Marktkapitalisierung des US-amerikanischen Landtechnikherstellers beträgt aktuell 119 Milliarden Euro.

Dividendenankündigung in Sicht

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Deere ?

Am 31. März 2025 steht das Dividenden-Détachement an, nachdem Deere zuletzt eine vierteljährliche Ausschüttung von 1,62 US-Dollar gezahlt hat. Mit einem aktuellen KGV von 16,67 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis von 12,82 präsentiert sich die Aktie des weltweit führenden Herstellers von Landwirtschaftsgeräten in einer soliden Bewertung.

Anzeige

Deere-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deere-Analyse vom 15. März liefert die Antwort:

Die neusten Deere-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deere-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 15. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deere: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...