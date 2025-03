Die Uzin Utz Aktie verzeichnete im vergangenen Monat einen erfreulichen Anstieg von 5,04 Prozent und erreichte am 15. März einen Kurs von 62,50 Euro. Der Komplettanbieter für Bodensysteme konnte im Jahresvergleich sogar ein Plus von beachtlichen 32,70 Prozent erzielen und notiert derzeit 27,04 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief. Das Unternehmen profitiert offenbar von seinem starken Geschäftsjahr 2024, in dem Uzin Utz durch optimierte Kostenstrukturen die Markterwartungen übertreffen konnte.

Kennzahlen sprechen für solide Entwicklung

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Ulmer Spezialisten für Bodensysteme deuten auf eine stabile wirtschaftliche Situation hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von aktuell 0,66 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 von 11,80 weist die Aktie Werte auf, die im Branchenvergleich als attraktiv gelten können. Die Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich derzeit auf 310,2 Millionen Euro.

