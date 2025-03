Verkaufswelle bei Bitcoin-Kleinanlegern - Ein starkes Kaufsignal?

In den letzten 2 Monaten gab es am Kryptomarkt nicht viel Grund zur Freude. Wer seine Gewinne im Januar mitgenommen hat, hat das bis heute sicher nicht bereut. Seitdem fallen die Kurse nämlich. Bitcoin liegt 23% unter seinem Allzeithoch, während Ethereum sogar um 60% eingebrochen ist. Doch nur wenige Investoren haben den Absprung rechtzeitig geschafft. On-Chain-Daten zeigen, dass viele Kleinanleger erst jetzt ihre Bitcoin verkaufen. Eine Entscheidung, die teuer werden könnte.

On-Chain-Daten: Kleine Wallets stoßen Bitcoin ab

Einer der größten Vorteile der Blockchain ist die vollständige Transparenz. Jede Transaktion kann analysiert werden, auch wenn die Identität der Wallet-Inhaber unbekannt bleibt. Dadurch lassen sich Kauf- und Verkaufsverhalten verschiedener Anlegergruppen genau untersuchen. Die aktuellen On-Chain-Daten zeigen, dass vor allem Wallets mit 0 bis 1 Bitcoin in den letzten Wochen ihre Bestände verkauft haben.

Dass viele Anleger bei fallenden Kursen die Geduld verlieren, ist nachvollziehbar. Der emotionale Druck steigt, wenn das eigene Portfolio täglich an Wert verliert. Doch die Geschichte hat gezeigt, dass genau solche Panikverkäufe oft eine Trendwende ankündigen.

Bullishes Signal?

Der Hype rund um den Bitcoin-Anstieg auf 100.000 Dollar hat viele neue Anleger in den Markt gezogen, ähnlich wie in der letzten großen Rallye 2021. Studien zeigen jedoch, dass Neulinge an den Finanzmärkten besonders oft falsche Entscheidungen treffen. Bekanntlich verlieren 60-70% der Privatanleger Geld, was seriöse Broker auch in ihren Risikohinweisen bestätigen. Jetzt zeigen die On-Chain-Daten eine Verkaufswelle bei Wallets mit 0-1 BTC, wie zuletzt im Jahr 2020.

Das letzte Mal, als eine vergleichbare Gruppe von Kleinanlegern ihre Bitcoin verkaufte, folgte eine der größten Krypto-Rallyes aller Zeiten. 2021 brach Bitcoin auf fast 70.000 Dollar aus. Eine Kursbewegung, die wenige Monate zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte.

BTC Bull Token steigt auf 3,6 Millionen Dollar

Wenn es für Bitcoin wieder bergauf geht, profitieren auch die meisten Altcoins davon, wobei der neue BTC Bull Token sogar direkt an die Bitcoin-Kursentwicklung gekoppelt ist. Anleger haben hier die Möglichkeit, von einem Bitcoin-Kursanstieg zu profitieren, da die Entwickler 6 Meilensteine definiert haben, die der Bitcoin-Kurs erreichen kann und die $BTCBULL-Investoren belohnen.

Steigt Bitcoin beispielsweise auf 125.000 Dollar, wird ein Teil der $BTCBULL-Token geburnt und damit für immer aus dem Verkehr gezogen. Das niedrigere Gesamtangebot kann sich bullish auf den Kurs auswirken. Bei einem Bitcoin-Kurs von 150.000 Dollar erhalten $BTCBULL-Besitzer sogar echte Bitcoin (Satoshis) per Airdrop. Obwohl der neue Meme Coin derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist, haben Anleger bereits über 3,6 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.