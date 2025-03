Ethereum-Layer-2 unter Druck: Optimism könnte deutlich an Wert verlieren

Allgemein erleben wir in den vergangenen Handelstagen eine Stabilisierung bei vielen Kryptowährungen. Während Bitcoin schon wieder über 84.000 US-Dollar steigen konnte, bewegen sich in den letzten 24 Stunden in der Top 10 insbesondere Solana und XRP explosiv. In der Top 100 sind es Cosmos (ATOM) und OKB (OKB), die relative Stärke offenbaren. Derweil sieht es bei einer Layer-2 für Ethereum schlecht aus - zwar boomt das Ökosystem weiter, doch technische Analysen zeigen beunruhigende Signale.

Diese Ethereum-L2 könnte jetzt crashen

Die Kopf-Schulter-Formation ist ein klassisches Umkehrmuster in der technischen Analyse, das eine Trendumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend signalisiert. Dieses besteht aus drei Hochpunkten: Die linke Schulter, der höchste Punkt als Kopf und die rechte Schulter. Eine Nackenlinie verläuft zwischen den Tiefpunkten zwischen Kopf und Schultern. Wird diese Linie nach unten durchbrochen, gilt das Muster als bestätigt.

Laut Ali Martinez hat OP nun eine Kopf-Schulter-Formation durchbrochen und könnte auf 0,25 US-Dollar fallen. Vom aktuellen Kurs von 0,86 US-Dollar entspräche dies einem möglichen Rückgang um etwa 70,9 Prozent. Sollte sich die Prognose bewahrheiten, wäre dies ein massiver Rückschlag für OP. Charttechnisch drängt sich im März kein Einstieg bei der beliebten Layer-2 für Ethereum auf, die als Superchain und Mittelpunkt für andere L2 wie Ink von Kraken oder Base von Coinbase dient.

Krypto-Tipp: Erste Layer-2 für Solana startet

Layer-2-Lösungen sind Skalierungstechnologien, die auf einer bestehenden Blockchain aufbauen, um Transaktionen schneller und günstiger zu machen. Ethereum-Entwickler entschieden sich bewusst für diesen Ansatz, anstatt die Skalierung direkt auf Layer-1 umzusetzen. Grund dafür sind Sicherheits- und Dezentralisierungsaspekte, die bei zu tiefen Eingriffen in die L1-Struktur gefährdet wären.

Layer-2-Netzwerke wie Rollups entlasten nun also die L1, indem sie Transaktionen bündeln und anschließend gesammelt auf der Layer-1 absichern. Dieses Konzept kann natürlich auch auf andere Blockchains übertragen werden. So möchte Solaxy die erste L2 für Solana sein - der Presale erfreut sich großer Beliebtheit, über 26 Millionen US-Dollar wurden bereits investiert.

Solaxy Presale als vielversprechende Investment-Alternative

Solaxy adressiert in 2025 gezielt die vorhandenen Skalierungsprobleme von Solana und setzt auf eine innovative Architektur, die Transaktionen effizienter gestaltet. Ein deterministischer Sequencer und eine optimierte State Transition Function sorgen für eine deutliche Leistungssteigerung, während zk-Proofs zusätzliche Sicherheit bieten.

Das Projekt verfolgt einen kooperativen Ansatz mit Solana, um die Effizienz der Layer-1-Blockchain zu steigern. Zugleich gibt es eine Multichain-Kompatibilität, um die Vorteile verschiedener Layer-1-Blockchains zu nutzen - beispielsweise die Geschwindigkeit von Solana mit der Liquidität von Ethereum. Der SOLX Token ist über die offizielle Website erhältlich, und das Staking bietet hohe Renditen von rund 150 Prozent APY. Da der Preis im Presale schon bald wieder angehoben wird, könnte sich eine frühzeitige Beteiligung lohnen.

