ExxonMobil: Öl bleibt noch jahrzehntelang eine dominierende Energiequelle!

Startet die dynamische Erholungsbewegung?

Rückblick

Der Ölmulti ExxonMobil ist in den Bereichen Mineralöl, Erdgas und Petrochemie tätig. Viele Produkte auf Erdölbasis sind aus unserem täglichen Leben immer noch nicht wegzudenken. Fossile Brennstoffe dürften uns noch einige Jahre begleiten. Nach einem Abverkauf Ende letzten Jahres läuft die Aktie des Öl-Giganten seitwärts.

ExxonMobil-Aktie: Chart vom 14.03.2025, Kürzel: XOM, Kurs: 111.69 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Schaffen die Bullen den Breakout aus der Seitwärtsbewegung über 113 USD, könnte dies der Startschuss zu einer dynamischen Erholungsbewegung sein.

Mögliches bärisches Szenario

Fallen die Kurse unter die 20-Tagelinie, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das März-Tief angesteuert wird.

Meinung

Öl wird auch in den kommenden Jahrzehnten für die Energieversorgung der Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sein. Dies ist auch der Grund, weshalb Exxon weiter in Ölprojekte investiert. Gerade Rechenzentren für KI werden den Energiebedarf weiter in die Höhe treiben. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Steigerung der Produktion, wobei bis 2030 eine Steigerung der Produktion aus dem Perm-Becken um 50 % geplant ist. Gleichzeitig investiert Exxon in Kohlenstoffabscheidung und Wasserstoff. Dabei liegt der Schwerpunkt auf der Wirtschaftlichkeit und nicht auf dem schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien. Diese Strategie könnte sich nicht nur während der Präsidentschaft von Donald Trump bezahlt machen.

Quellennachweise, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 585.55 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.95 Mrd. USD

Meine Meinung zu ExxonMobil ist neutral

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 15.03.2025

