Krypto-Markt-Update: Darum könnte es nun der Anfang von etwas Großem sein!

Während die Stimmung bei einigen Investoren bereits in den Keller gefallen ist, mehren sich die ersten Zeichen, dass wir uns vor einer größeren Trendwende mit massiven Kursbewegungen befinden könnten. Erfahren Sie jetzt nähere Details in diesem Beitrag.

Wirtschaftsdaten bringen wieder etwas Optimismus in den Kryptomarkt

Noch zu Beginn der letzten Woche wurde der Kryptomarkt von den Handelskonflikten der USA und den Zöllen belastet. Am Mittwoch hat dann der Verbraucherpreisindex des Landes wieder für etwas Erleichterung gesorgt, nachdem die JOLTS Stellenangebote zuvor besser als erwartet ausgefallen waren.

So ist die Inflation mit 0,1 % niedriger als erwartet und 0,2 % geringer als im Vorjahr ausgefallen. Aber auch im Monatsvergleich war ein Rückgang von 0,5 % auf 0,2 % feststellbar, was 0,1 % weniger als die Konsensschätzung war. Somit konnte dem jüngsten Trend der steigenden Preise entgegengewirkt werden.

US-Verbraucherpreisindex im Jahresvergleich | Quelle: Investing.com

Danach folgten robuste Arbeitsmarktdaten bei den Folgeanträgen und Erstanträgen der Arbeitslosenhilfe. Ebenso ist der Erzeugerpreisindex im Monatsvergleich mit 0,0 % deutlich niedriger als die durchschnittlich prognostizierten 0,3 % und die vorherigen 0,6 % ausgefallen - welches eine Art Frühindikator für die Verbraucherinflation und die Folgewirkungen der Zölle ist.

Die Inflationserwartungen sind hingegen von 4,3 % auf 4,9 % gestiegen. Die Konsumentenerwartungen und das Verbrauchervertrauen haben allerdings mit ihren deutlichen Rückgängen überrascht. Dennoch könnte sich dies dämpfend auf den Konsum auswirken, was wiederum der Inflation entgegenwirkt und die Chance auf Zinserhöhungen steigern kann.

Bitcoin-Saisonalität des Grayscale Bitcoin Trust | Quelle: EquityClock.com

Saisonal ist es bei Bitcoin auch Mitte März noch einmal ein Abverkauf gekommen, bevor die Rally weitergeführt wurde. Zudem mehren sich die Hinweise auf eine Trendwende, wie sich bei der Krypto-Marktkapitalisierung an den Divergenzen des RSI und des Crypto Fear & Greed Index sowie dem Muster von vorherigen Bodenbildungen erkennen lässt.

Überdies wurde das nächste Allzeithoch historisch rund 1,5 Jahre nach dem Bitcoin-Halving gesehen, das im April 2024 geschah. Somit ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir uns noch nicht am Top dieses Bullenmarktes befinden. Dennoch gab es bei vielen Chains große Rückgänge bei der Aktivität, wie auch des Krypto-Volumens von 85 %.

Regulatorisches Umfeld und Krypto-Reserven unterstützen

In den USA wurde am 13. März erstmalig von dem Bankenausschuss des US-Senats ein Gesetzesentwurf für die Stablecoins vorgebracht, welcher auch als GENIUS Act bekannt ist. Mit dessen Hilfe sollen klare Richtlinien für die Emittenten für Stablecoins gestellt werden.

Bisher wurde dieser mit 18 zu 6 Stimmen angenommen, muss jedoch noch von dem Senat und Repräsentantenhaus genehmigt werden. Dieser Schritt folgte, nachdem am 7. März den US-Banken weitere Dienste im Zusammenhang mit Kryptowährungen wie Verwahrung und Teilnahme an den Netzwerken genehmigte wurden.

Zudem machen die Vorbereitungen der Krypto-Reserve der USA weitere Fortschritte, nachdem am selben Tag der Plan für diese vorgestellt wurde. So sollen zu den rund 200.000 konfiszierten BTC in den nächsten fünf Jahren weitere 800.000 BTC hinzukommen, bis mindestens 1 Mio. erworben wurden.

JUST IN: CONGRESS TO INTRODUCE STRATEGIC BITCOIN RESERVE LEGISLATION



A new bill is set to be introduced in the House today, aiming to buy 1 million $BTC. pic.twitter.com/93hsBP9y3t - Giannis Andreou (@gandreou007) March 11, 2025

Zudem müssen die Assets der Krypto-Reserve für mindestens 20 Jahren gehalten werden. Durch die Aufnahme in das Gesetz könnte auch eine Folgeregierung nicht einfach von diesem Kurs abweichen, was für die Zukunft eine gewisse Sicherheit verschafft. Finanziert werden soll diese steuerfrei mithilfe der Federal Reserve Remittances, der Gold Certificate Revaluations und des Exchange Stabilization Funds.

Laut Einschätzung der Analysten der Deutschen Bank könnte die Krypto-Reserve der USA sogar einen neuen internationalen Standard setzen. Daher könnten auch weitere Länder sich einem ähnlichen Kurs anschließen. So soll China auch rund 200.000 konfiszierte BTC halten.

Während die Adoption der Kryptowährungen immer weiter zunimmt, wird der Neuaufsteiger Best Wallet nun schon häufiger pro Monat genutzt, als dies bei MetaMask der Fall ist. Denn diese bietet neuartige und hilfreiche Funktionen, welche unter anderem höhere Renditen für die Investoren ermöglichen.

Best Wallet ist die digitale Geldbörse der nächsten Generation

Während die ersten Wallets lediglich für einfache Transaktionen ausgelegt wurden, haben sie sich mittlerweile eher zu einem Schlüssel für die Welt des Web3 entwickelt. In dieser Hinsicht wird auch die Interoperabilität von zunehmender Bedeutung, weshalb die Best Wallet über 60 Blockchains nahtlos unterstützen soll. Erst kürzlich wurden dafür weitere Chains hinzugefügt.

Darüber hinaus kann sie sogar die zentralen Kryptobörsen ersetzen, sodass die Nutzer keine Vorfälle wie den Bybit-Hack befürchten müssen. Stattdessen behalten sie die ganze Zeit bei der KYC-freien Wallet die vollständige Kontrolle über ihr Vermögen, wobei dank führender Partner eine Sicherheit auf institutionellem Niveau geboten wird.

Zudem lassen sich sogar die Preise von 200 DeFi-Protokollen und Cross-Chain-Bridges vergleichen sowie passive Krypto-Einkommen nutzen, um das Beste aus dem Investment zu machen. Durch den Besitz des nativen $BEST-Coins können dabei sogar noch weitere Gebühren gespart und höhere Zinsen erhalten werden.

Ebenso werden ein App-Marktplatz, Presale und bald eine Kreditkarte und mehr angeboten. Über den Vorverkauf können die nativen $BEST-Coins mit einem Rabatt unter dem späteren Markteinführungspreis für 0,02435 USD gekauft werden. In spätestens 24 Stunden wird allerdings die nächste Preiserhöhung erfolgen.

