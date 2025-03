Krypto News: Steigt BlackRock jetzt bei den Solana und XRP ETF Anträgen ein?

Als BlackRock, der größte Vermögensverwalter der Welt, im Jahr 2023 seinen Hut in Sachen Bitcoin Spot ETF mit in den Ring warf und die SEC noch einen Gerichtsprozess gegen Grayscale verlor, nahm die Sache mit der Genehmigung nach einem jahrelangen Streit plötzlich Fahrt auf. Der Rest ist Kryptogeschichte.

Der Bitcoin Spot ETF wurde im Januar 2024 genehmigt und entwickelte sich schnell zum Verkaufsschlager. Im Juli 2024 folgte dann noch die Genehmigung des Ethereum Spot ETF. Danach wurde es allerdings still in Sachen neuer Genehmigungen. Doch die Gerüchteküche brodelte weiter und als heißeste Kandidaten galten XRP und Solana. Mit dem Regierungswechsel in den USA und dem fast zeitgleichen Wechsel an der Spitze der SEC wurde die Behörde förmlich mit Krypto Spot ETF Anträgen geflutet, darunter waren neben Coins wie SOL und XRP auch Kandidaten wie Hedera (HBAR) oder Dogecoin (DOGE). Nur ein Unternehmen hielt sich bei der Antragsschlacht vornehm zurück: BlackRock.

Analyst sicher: BlackRock steigt ein

Das könnte sich jetzt ändern, zumindest wenn es nach dem ETF Spezialisten Nate Geracci geht. Der postete auf X sinngemäß

"Ich bin bereit, diese Prognose ganz offiziell festzuhalten: BlackRock wird sowohl für Solana als auch für XRP einen ETF beantragen. Solana könnte theoretisch jederzeit an den Start gehen - und bei XRP ist es nur eine Frage der Zeit, sobald der Rechtsstreit mit der SEC beendet ist."

Weiter schrieb er sinngemäß:

"BlackRock führt aktuell das Feld bei Bitcoin- und Ether-ETFs an, wenn man die verwalteten Vermögenswerte betrachtet. Es ist schwer vorstellbar, dass sie tatenlos zusehen würden, wenn die Konkurrenz in den Markt eintritt und ETFs für zwei der fünf größten Kryptowährungen nach Stablecoins auflegt - ohne sich irgendwie zur Wehr zu setzen. Ich bin übrigens überzeugt, dass BlackRock auch Anträge für Krypto-Index-ETFs stellen wird."

I'm ready to log formal prediction…



BlackRock will file for *both* solana & xrp ETFs.



Solana could be any day. Think xrp once SEC lawsuit concluded. - Nate Geraci (@NateGeraci) March 14, 2025

Ob BlackRock wirklich bei den XRP-Spot-ETF und Solana-Spot-ETF-Anträgen einsteigt, bleibt aktuell noch offen. Aber die Argumente von Geracci sind durchaus überzeugend. Allerdings ist es eher unwahrscheinlich, dass BlackRock ebenfalls Anträge für Meme-Coin Spot ETF einreicht. Larry Fink, der CEO des Vermögensverwalters, gilt zwar als Kryptofan, den Scherzwährungen steht er aber eher kritisch gegenüber.

Die Kurse von Solana und XRP zeigen derzeit einen leichten Aufwärtstrend. Solana (SOL) stieg in den letzten 24 Stunden um 0,64 Prozent auf knapp 135 US-Dollar und Ripple (XRP) um 2,68 Prozent auf 2,41 US-Dollar.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.