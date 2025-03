Die Münchner Privatbank zeigt sich weiterhin in robuster Verfassung. Mit einem aktuellen Kurs von 14,55 EUR (Stand: 15. März 2025) konnte die Merkur Bank ihre positive Entwicklung fortsetzen und verzeichnete im Monatsvergleich ein Plus von 0,34 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der Jahresvergleich, der ein Wachstum von 0,69 Prozent aufweist. Die Aktie notiert derzeit 11,34 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, was die Stabilität des Wertpapiers unterstreicht. Die Marktkapitalisierung der familiengeführten Privatbank beläuft sich auf 111,2 Millionen Euro.

Günstige Bewertungskennzahlen

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Merkur Bank ?

Die aktuellen Finanzkennzahlen der Merkur Bank sprechen für sich: Mit einem aktuellen Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,95 erscheint die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Auch das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 liegt mit 8,07 auf einem attraktiven Niveau. Die Bank, die sich auf Geldanlagen, Baufinanzierungen und mittelständische Kredite konzentriert, zeigt damit eine solide Geschäftsentwicklung.

Anzeige

Merkur Bank-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merkur Bank-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten Merkur Bank-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merkur Bank-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merkur Bank: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...