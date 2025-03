Der amerikanische Luftfahrt- und Verteidigungsspezialist Curtiss-Wright verzeichnet bedeutende Erfolge in seinem Kerngeschäft. Das Unternehmen konnte kürzlich Millionenaufträge für Datenerfassungssysteme sowie Nukleartechnologie sichern, wie aus aktuellen Unternehmensberichten hervorgeht. Diese Auftragseingänge unterstreichen die solide Marktposition des Technologieanbieters, dessen Aktie derzeit bei 296,00 EUR notiert. Trotz eines monatlichen Kursrückgangs von 4,52% zeigt die Jahresentwicklung mit einem Plus von 34,55% eine insgesamt positive Tendenz. Mit einer Marktkapitalisierung von 11,1 Milliarden EUR bleibt der diversifizierte Konzern ein gewichtiger Akteur in seinem Segment.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen des Unternehmens zeigen ein differenziertes Bild. Mit einem KGV von 25,48 für 2025 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 20,48 liegt die Bewertung über dem Durchschnitt. Für das laufende Quartal wird eine Dividendenzahlung von 0,21 USD erwartet, mit dem nächsten wichtigen Termin am 27. März 2025.

