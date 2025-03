DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: PORR Group erhält von EcoVadis Auszeichnung in Gold

Frankfurt (pta/16.03.2025/08:00) - Agenturen, die Firmen hinsichtlich der Einhaltung bestimmter ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) analysieren und bewerten, bieten innerhalb der Baubranche einen hohen Nutzwert und fungieren gewissermaßen als Qualitätsmaßstab.

Qualitätssiegel mit hohem Nutzwert

Die daraus gewonnen Informationen sind für die meisten Akteure entlang der gesamten Wertschöpfungskette zumeist ausgesprochen nützlich. Sie dienen als Qualitätssiegel und stärken das Vertrauen von Investoren, Banken und vor allem Auftraggebern. Für das "benotete" Unternehmen können daraus erhebliche Wettbewerbsvorteile resultieren. Dies gilt in besonders hohem Maße im öffentlichen Sektor und im Industriebau, wo bei Ausschreibungen gute Bewertungen die Chancen einer Auftragsvergabe erhöhen bzw. teilweise auch schon zur Vergabe- und Teilnahmebedingung werden.

Häufig erhalten ESG-konforme Unternehmen aber auch günstigere Finanzierungsbedingungen (z. B. Green Bonds oder ESG-gebundene Kredite). Weil ESG-Zertifikate oder -Auszeichnungen auch soziale Faktoren wie Arbeitssicherheit, Diversität und faire Arbeitsbedingungen berücksichtigen, gelten nachhaltig agierende Unternehmen für Fachkräfte als attraktiver und können dadurch den gegenwärtigen Fachkräftemangel besser bewältigen. Last, but not least können eine vorbildliche Ressourcenschonung und Energieeffizienz die Betriebskosten senken, was einerseits den Klimaschutz erhöht und andererseits den langfristigen Wert der Bauwerke steigert.

PORR - top in der internationalen Baubranche

Die Nachhaltigkeits-Ratingagentur EcoVadis, hat über 150.000 Bewertungen von Unternehmen aus 250 Sektoren und mehr als 185 Ländern durchgeführt. Die Ergebnisse kommen u.a. durch Medaillen zum Ausdruck und reichen von Platin (Top 1%) über Gold (Top 5%) und Silber (Top 15%) bis hin zu Bronze (Top 35%). Wichtig zu wissen: Der Prozentrang wird für alle Unternehmen über alle Branchen ermittelt. Unternehmen qualifizieren sich nur dann für eine Medaille, wenn Sie in allen vier Themen (Umwelt, Ethik, Arbeits- & Menschenrechte sowie Nachhaltige Beschaffung) eine Bewertung von mindestens 30 Punkten erzielt haben.

In diesem Jahr ist die PORR Group (ISIN: AT0000609607) innerhalb der internationalen Baubranche zu einem Teil der Top 3% aufgestiegen und gehört mit Blick auf alle von EcoVadis bewerteten Unternehmen weltweit zu den Top 5%. Hierfür erhielt der Bauwert das EcoVadis-Rating in Gold. Zur Erinnerung: Im Jahr 2024 gehörte die PORR innerhalb der Branche zu den Top 17% und wurde damals im Gesamtranking mit "Bronze" ausgezeichnet.

Bei der diesjährigen Bewertungsrunde beurteilte EcoVadis ungefähr 300 Unternehmen aus der ganzen Welt nach internationalen Nachhaltigkeitsstandards und deckte dabei ein breites Spektrum nicht-finanzieller Managementsysteme ab. Eine stark ausgeprägte Branchenführerschaft war bei der PORR in den beiden Bereichen Arbeits- und Menschenrechte sowie Umwelt festgestellt worden. Positive Bewertungen wurden aber auch in den Kategorien Ethik und Nachhaltige Beschaffung erzielt. Unterstützend gewirkt hat bei diesem Ergebnis auch das Bekenntnis der PORR zu den Science Based Targets. Die Science Based Targets Initiative (SBTi) ist eine globale Organisation, die Unternehmen würdigt, welche sich wissenschaftlich fundierte Klimaziele setzen, um die Erderwärmung gemäß dem Pariser Abkommen zu begrenzen.

PORR ISIN: AT0000609607

https://ecovadis.com/de/ https://porr-group.com/presse/presse-detail/news/porr-erreicht-gold-im-ecovadis-rating

