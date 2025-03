Die Unsicherheit an den Märkten ist aktuell groß, doch laut einer aktuellen Auswertung der Analysefirma Reflexivity bleiben diese Aktien selbst im Falle einer Rezession stabil: In den USA herrscht aktuell einige Unsicherheit mit Blick auf die makroökonomische Lage. Das liegt nicht nur an den von Donald Trump verhängten Zöllen, sondern ebenfalls an einer potenziellen Rezession, die das Land treffen könnte. So schätzt etwa die Investmentbank J.P. Morgan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...