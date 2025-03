© Foto: ARK Invest

Cathie Wood bleibt trotz Einbrüchen bei Tech-Aktien bullish und setzt weiter auf Tesla, Coinbase & Co. Dank Trumps Deregulierung stünden die USA sogar vor einer Blütezeit wie in den Reagan-Jahren, so die Tech-Investorin.Die Tech-Visionärin Cathie Wood, CEO und Gründerin von Ark Invest, zeigte sich auf der Bloomberg Invest Conference äußerst optimistisch für die Zukunft des Technologiesektors. In einem ausführlichen Interview mit Bloomberg sprach sie über aktuelle Marktentwicklungen, zukünftige Innovationen und ihre langfristigen Investmentstrategien. Ihr Fazit: Eine "goldene Ära" für den Technologiesektor steht bevor - möglicherweise mit größeren wirtschaftlichen Auswirkungen als der …