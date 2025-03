Die BB Biotech Aktie verzeichnet aktuell schwierige Zeiten an der Börse. Mit einem aktuellen Kurs von 36,68 EUR (Stand: 15. März 2025) hat das Papier der Schweizer Beteiligungsgesellschaft innerhalb des letzten Monats einen Wertverlust von 7,09 Prozent erlitten. Auch die Jahresperformance gibt mit einem Minus von 25,50 Prozent wenig Grund zur Freude. Trotz dieser negativen Kursentwicklung präsentiert sich die Aktie mit einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,38 und einem aktuellen Kurs-Cashflow-Verhältnis von 9,31 fundamental solide bewertet. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei beachtlichen 3,94 EUR.

Für Anleger stehen in den kommenden Tagen wichtige Termine an. Am 19. März 2025 findet die Jahreshauptversammlung der BB Biotech AG statt, gefolgt vom Dividendenabschlag am 21. März 2025. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,0 Milliarden Euro bleibt die auf Biotechnologie spezialisierte Beteiligungsgesellschaft ein bedeutender Akteur im Finanzsektor, der ausschließlich in Unternehmen der Bio- und Gentechnologie sowie der Pharmaindustrie investiert.

