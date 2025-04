Anzeige / Werbung

Paukenschlag bei NetraMark (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059)! Das Unternehmen will für Pharma- und Biotechunternehmen den Ablauf von klinischen Studien revolutionieren - was Zeit, Kosten und Erfolgschancen betrifft!

Dafür hat das Softwareunternehmen eine eigene Künstliche Intelligenz entwickelt. Gestern hat man mit einem weltweit aktiven Auftragsforschungsinstitut eine globale Partnerschaft vereinbart. Der Partner ist mit über 3.500 Beschäftigten in mehr als 60 Ländern aktiv und will künftig die NetraMark-KI bei seinen Studien einsetzen. Dies könnte der Durchbruch für den KI-Spezialisten sein und die Konsolidierung der Aktie beenden. Die Marktkapitalisierung von unter 100 Mio. CAD spricht jedenfalls für deutlich steigende Kurse.



NetraMark Holdings: KI-Biotech-Play mit interessanter Einstiegschance

Klinische Studien gelten als teuer und langwierig. Und dann sind auch noch die Erfolgsaussichten ungewiss. Genau diese Herausforderungen will NetraMark durch den Einsatz von KI-gestützter Präzisionsanalytik lösen und damit der Pharma- und Biotechbranche Milliarden einsparen, die Entwicklung neuer Wirkstoffe beschleunigen und die Erfolgschancen erhöhen.



Pharma- und Biotechunternehmen können durch KI Milliarden einsparen

Dazu hat das Unternehmen die Software NetraAI entwickelt und dabei eine große Herausforderung von KI in der Medikamentenforschung bewältigt: relativ kleine Datensätze. Denn grundsätzlich braucht KI riesige Datenmengen, um einen Mehrwert bieten zu können. Klinische Studien werden daher von vielen KI-Unternehmen nicht unterstützt. NetraAI löst das Problem durch erklärbare Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten, einschließlich Faktoren, die die Behandlung und das Placebo-Ansprechen beeinflussen, sowie unerwünschte Ereignisse, die das Potenzial haben, die Chancen auf den Erfolg einer klinischen Studie zu erhöhen.



Partnerschaft mit Worldwide Clinical Trials könnte der Durchbruch sein

Gestern wurde eine strategische Partnerschaft mit Worldwide Clinical Trials (Worldwide) gemeldet. Dabei handelt es sich um ein globales Auftragsforschungsinstitut (CRO). So übernimmt Worldwide mit mehr als 3.500 Beschäftigten in mehr als 60 Ländern klinische Studien für Pharma- und Biotechunternehmen. Dabei wird Worldwide seinen Kunden künftig die NetraAI-Plattform zur Optimierung der Studien anbieten.

Die beiden Partner sind davon überzeugt, dass die Verbindung aus der Erfahrung von über 30 Jahren klinischer Forschung und der neuen KI die Art und Weise, wie Studien konzipiert und durchgeführt werden, revolutionieren wird. Man erwartet eine geringere Anzahl erforderlicher Patienten pro Studie, kürzere Zeiträume, niedrigere Kosten und am Ende höhere Erfolgsraten und damit mehr neue Medikamente zur Heilung von Krankheiten.



Neu definierter Standard für Präzision und Geschwindigkeit bei klinischen Studien

Zunächst wird die KI von NetraMark insbesondere in von Worldwide durchgeführt klinischen Studien der Phase 2 in den Bereichen Neurowissenschaften und Onkologie eingesetzt und zudem in ausgewählten klinischen Studien der Phase 3. Die KI soll dann aber auch allen Kunden von Worldwide in allen Therapiebereichen und Studienphasen zur Verfügung stehen.

NetraMark-CEO George Achilleos: "Durch die Integration von NetraAI in die globale klinische Infrastruktur von Worldwide ermöglichen wir es Sponsoren, die Dynamik des Patientenansprechens besser zu verstehen, die Placebo-Variabilität zu reduzieren und die Wahrscheinlichkeit eines regulatorischen Erfolgs zu erhöhen. Das neue Serviceangebot von Worldwide wird einen neu definierten Standard für Präzision und Geschwindigkeit bei Studien liefern."

NetraAI überzeugte bereits in klinischen Studien

Anfang März hatte NetraMark auf der Konferenz der International Society for CNS Clinical Trials and Methodology (ISCTM) bereits zwei bedeutende Studien zu klinischer Depression (MDD) und Schizophrenie vorgestellt. Beide bestätigten, die Leistungsfähigkeit der Plattform NetraAI und der KI bei klinischen Studien. Bei der MDD-Studie konnte beispielsweise bei der NetraAI-gesteuerten Analyse von Patientensubpopulationen eine 28%ige Steigerung der Modellgenauigkeit im Vergleich zu herkömmlichen ML-Ansätzen erreicht werden. Die Sensitivität wurde um 31 % verbessert und die Spezifität um 51 % gesteigert.



Fazit: Potenzial riesig, Aktie günstig

Klinische Studien kosten Pharma- und Biotechunternehmen mehr als 60 Mrd. USD pro Jahr - Tendenz steigend. Dies verdeutlicht die Chancen von NetraMark (WKN: A3D5X9 | ISIN: CA64119M1059 | Ticker-Symbol: PF0). Mit der aktuellen Partnerschaft könnte bereits im laufenden Jahr der Durchbruch gelingen. Mit einer Marktkapitalisierung von unter 100 Mio. CAD erscheint die Aktie für ein KI-Unternehmen in einer spannenden Nische viel zu günstig zu sein.

Lyndsay Malchuk von Stockhouse hatte die Gelegenheit den Firmenlenker in einem Interview zur jüngsten Unternehmensmeldung zu befragen:

