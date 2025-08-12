Der neue US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy setzt nach und nach mehr Akzente in der US-amerikanischen Gesundheitspolitik. Zuletzt verbot der Gesundheitsminister den Einsatz der Quecksilberverbindung Thiomersal in Impfstoffen, die bisher von Impfstoffherstellern häufig als Konservierungsmittel verwendet worden ist. Dieses Mittel wurde in den letzten Jahrzehnten verwendet, um eine Kontaminierung der Impfstoffe mit Bakterien und Pilzen zu verhindern. Gleichzeitig steht dieses Konservierungsmittel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Finanzinvestor