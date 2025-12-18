Anstieg des Auftragsbestands auf 2,5 Mio. CAD, Abschluss der CPIM-Gespräche mit der FDA, Annahme der Studie zur Veröffentlichung im Verlagsportfolio von Nature, Onboarding eines wichtigen Vertriebspartners und Auszeichnung mit dem CAMH-Forschungspreis

TORONTO, ON, 18. Dezember 2025 / IRW-Press / NetraMark Holdings Inc. (das "Unternehmen" oder "NetraMark") (CSE: AIAI) (OTCQB: AINMF) (FWB: PF0), ein führendes Unternehmen für künstliche Intelligenz (KI), das klinische Studien in der Pharmabranche mit KI-gestützter Präzisionsanalytik transformiert, hat heute ein Geschäfts-Update veröffentlicht, in dem wesentliche Fortschritte in den Bereichen wirtschaftliche Umsetzung, regulatorisches Engagement und wissenschaftliche Validierung erzielt wurden. Zusammen verleihen diese Meilensteine dem Wachstumskurs des Unternehmens starke Impulse und festigen NetraMarks Schlüsselrolle in der KI-gestützten Optimierung von klinischen Studien.

Wesentliche Erfolge:

- Anstieg des Auftragsbestands: Der Auftragsbestand von NetraMark stieg während des Quartals infolge neuer Projektzusagen und einer anhaltenden wirtschaftlichen Dynamik auf rund 2,5 Mio. CAD. Dieses Wachstum spiegelt die steigende Nachfrage nach der NetraAI-Plattform des Unternehmens wider und unterstützt das im Vorfeld von NetraMark erklärte Ziel, bis Mitte 2026 einen Auftragsbestand im Wert von 8 - 10 Mio. CAD erreichen zu wollen.

- Onboarding eines wichtigen Vertriebspartners: Nach der Unterzeichnung eines Rahmenvertrags (Master Services Agreement) mit der Firma Worldwide Clinical Trials (Worldwide) am 3. April 2025 konnte NetraMark Mitte Oktober den Onboarding- und Qualitätssicherungsprozess von Worldwide abschließen. Damit kann NetraMark nun aktiv in die Phase-2- und Phase-3-Ausschreibungen von Worldwide in den Bereichen Zentralnervensystem (ZNS) und Onkologie einbezogen werden, und das Unternehmen sichert sich so über eine international tätige Auftragsforschungsorganisation einen breiteren Zugang zu Auftragschancen in der späten klinischen Entwicklung.

- Regulatorischer Meilenstein - Critical Path Innovation Meeting (CPIM) mit der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde (Food and Drug Administration, FDA): Im Dezember fand ein CPIM zwischen NetraMark und der FDA statt. Das CPIM war ein nicht regulatorischer und unverbindlicher wissenschaftlicher Austausch, bei dem die FDA ihre Stellungnahme zur Plattform NetraAI (der erklärbaren KI/ML-Plattform von NetraMark) abgab und deren mögliche Anwendung als Methodik des Enrichments im Design klinischer Studien erörterte. Die FDA äußerte sich zum Ansatz von NetraAI hinsichtlich des vorab festgelegten, a-gesteuerten prädiktiven Enrichments und bekundete ihre Überlegungen zur Ermittlung von Untergruppen mit einem erhöhten Anteil von ansprechenden Patienten (responder-enriched) unter Beibehaltung einer angemessenen Kontrolle des Typ-I-Fehlers im Einklang mit den Enrichment-Richtlinien der FDA. Die FDA führte zudem aus, wie sich NetraAI von komplexen adaptiven Designs, Bayes'schen Methoden oder computergestützten Simulationsansätzen unterscheidet, die von der Teilnahme am "Model-Informed Drug Development (MIDD) Paired Meeting Program" der FDA ausgeschlossen sind, und schlug NetraMark vor, das MIDD Paired Meeting Program als Möglichkeit für einen wissenschaftlichen Dialog mit einem pharmazeutischen Sponsor in Betracht zu ziehen. Die CPIM-Gespräche sind unabhängig von bestimmten Arzneimittelprodukten und bedeuten nicht, dass NetraAI oder andere Produkte oder Dienstleistungen des Unternehmens von der FDA unterstützt werden.

- Veröffentlichung im Verlagsportfolio von Nature: Am 8. Dezember 2025 gab NetraMark bekannt, dass seine wissenschaftliche Studie über NetraAI zur Veröffentlichung im Fachmagazin "npj Digital Medicine", Teil des Fachverlags Nature, angenommen wurde. Die gemeinsam mit Forschern des US-amerikanischen National Institute of Mental Health (NIMH) verfasste und von Fachkollegen begutachtete Arbeit zeigt, wie anhand der erklärbaren Methodik von NetraAI in einer Phase-II-Studie zu Depressionen klinisch bedeutsame "Persona"-Untergruppen ermittelt werden konnten, was letztlich zu einer verbesserten Patientenstratifizierung und Auswertung des Ansprechens auf die Behandlung führte. Die Annahme durch eine renommierte Zeitschrift von Nature ist eine Bestätigung des wissenschaftlichen Ansatzes von NetraMark durch Dritte.

- Strategische Forschungskooperation - CAMH: Während des Quartals wurde NetraMark in Zusammenarbeit mit dem Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) mit dem renommierten "Ontario Research Fund - Research Excellence (ORF-RE) Award" ausgezeichnet, der innovative Forschungspartnerschaften in Ontario würdigt. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird NetraAI im sicheren Informatikzentrum des CAMH eingesetzt, um genetische und epigenetische Daten zu Schizophrenie und schweren Depressionen zu analysieren. Bei diesen Arbeiten ist der Fokus auf die Ermittlung erklärbarer Patientensubpopulationen gerichtet. Sie sollen die Fähigkeiten von NetraAI im Bereich psychiatrischer Indikationen und die Relevanz der Plattform für pharmazeutische Sponsoren weiter stärken.

George Achilleos, Chief Executive Officer von NetraMark, erklärt:

"Dieses Quartal verdeutlicht die disziplinierte Umsetzung in einigen unserer wichtigsten Geschäftsbereiche. Wir verzeichnen eine Zunahme der wirtschaftlichen Dynamik, einen konstruktiven wissenschaftlichen Austausch mit der FDA hinsichtlich der regulatorischen Positionierung von NetraAI und eine wachsende Drittvalidierung durch Veröffentlichungen mit Peer-Review sowie akademische Würdigungen, wie etwa unsere vor kurzem erfolgte Auszeichnung mit dem CAMH-Forschungspreis. Mit dem Abschluss des Onboardings bei Worldwide Clinical Trials erweitern wir unsere wirtschaftliche Präsenz und stärken unseren Zugang zum Markt. Insgesamt machen diese Meilensteine deutlich, dass unser Ansatz nicht nur neuartig ist, sondern auch zunehmend mit der Ausrichtung der modernen klinischen Entwicklung übereinstimmt. Unser Fokus ist nach wie vor darauf gerichtet, neue Verträge abzuschließen, Verkaufszyklen zu verkürzen und Sponsoren bei der Risikominimierung in späten Studienphasen zu unterstützen. Gleichzeitig widmen wir uns der Weiterentwicklung wirksamer Therapien für die Patienten."

Ausblick

Nach einem starken Start in das Geschäftsjahr 2026 bekräftigt NetraMark sein im Vorfeld prognostiziertes Ziel, bis Mitte 2026 einen Auftragsbestand im Wert von 8 - 10 Mio. CAD erreichen zu wollen.

Dieser Ausblick basiert auf den nachstehend aufgeführten Annahmen und wird durch eine wachsende Zahl direkter Kundenbeziehungen, expandierende Vertriebspartnerschaften und eine aktive Pipeline von Projekten in der Endphase gestützt. Das Unternehmen startet mit zunehmender wirtschaftlicher Dynamik und einer soliden Grundlage für ein zu erwartendes weiteres Wachstum in das Jahr 2026.

Über NetraAI

Im Gegensatz zu anderen KI-basierten Methoden wurden bei der Entwicklung von NetraAI Fokusmechanismen berücksichtigt, die kleine Datensätze in erklärbare und nicht erklärbare Teilmengen unterteilen. Nicht erklärbare Teilmengen sind Sammlungen von Patienten, die aufgrund schwacher Korrelationen mit den entsprechenden Variablen zu suboptimalen überangepassten Modellen und ungenauen Erkenntnissen führen können. NetraAI nutzt erklärbare Teilmengen, um Erkenntnisse und Hypothesen abzuleiten (einschließlich Faktoren, die die Reaktion auf die Behandlung und Placebo sowie unerwünschte Ereignisse beeinflussen), wodurch sich die Erfolgswahrscheinlichkeit einer klinischen Studie potenziell erhöht. Viele andere KI-Methoden verfügen nicht über diese Fokusmechanismen und ordnen jeden Patienten einer bestimmten Klasse zu, was häufig zu einer "Überanpassung" führt. Dadurch werden essenzielle Informationen überlagert, die zur Verbesserung der Erfolgschancen einer Studie hätten genutzt werden können.

Über NetraMark

NetraMark ist ein Unternehmen, das sich darauf konzentriert, eine führende Rolle bei der Entwicklung von Lösungen im Bereich generative künstliche Intelligenz (Gen AI) und maschinelles Lernen (ML) für die pharmazeutische Industrie einzunehmen. Seine Produktpalette nutzt einen neuartigen topologiebasierten Algorithmus, der Patientendatensätze in Untergruppen von Personen aufschlüsseln kann, die über mehrere Variablen hinweg gleichzeitig stark miteinander verbunden sind. Dadurch kann NetraMark je nach Charakter und Größe der Daten eine Vielzahl von ML-Methoden verwenden, um die Daten in leistungsstarke intelligente Daten umzuwandeln, die herkömmliche KI/ML-Methoden befähigen. Das Ergebnis ist, dass NetraMark mit viel kleineren Datensätzen arbeiten und Krankheiten genau in verschiedene Typen unterteilen sowie Patienten hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit gegenüber Medikamenten und/oder der Wirksamkeit der Behandlung genau klassifizieren kann.

Nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl - Auftragsbestand

In dieser Pressemitteilung wird auf den "Auftragsbestand", eine nicht IFRS-konforme Finanzkennzahl, bezogen. Der Auftragsbestand ist definiert als der Gesamtumsatz aus unterzeichneten Verträgen für NetraAI-Dienstleistungen, bei denen die Dienstleistungen noch nicht erbracht und die Umsätze noch nicht gemäß IFRS erfasst wurden. Die Umsätze werden entsprechend den mit diesen Verträgen verbundenen Datenauslesungen erfasst. Daher wird zwar kurzfristig ein Wachstum des Auftragsbestands zu verzeichnen sein, die tatsächliche Umsatzrealisierung erfolgt jedoch entsprechend den projektspezifischen Zeitplänen. Das Management ist der Ansicht, dass der Auftragsbestand nützlich ist, da er einen Einblick in die zugesicherten zukünftigen Umsatzerlöse aus unterzeichneten Verträgen bietet. Der Auftragsbestand ist jedoch keine nach IFRS anerkannte Kennzahl, hat keine standardisierte Bedeutung und ist möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Der Auftragsbestand sollte nicht isoliert oder als Ersatz für IFRS-konforme Kennzahlen betrachtet werden.

Informationen zu Finanzprognosen

Diese Pressemitteilung enthält "Finanzprognosen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze ("FOFI"); dazu zählt insbesondere das Ziel, bis Mitte 2026 einen Auftragsbestand im Wert von 8 bis 10 Millionen C$ zu erreichen. Die FOFI basieren auf den unten aufgeführten Annahmen und unterliegen den Risiken in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich der anhaltenden Nachfrage nach NetraAI, der erwarteten Umwandlungsrate von aktiven Verkaufschancen in unterzeichnete Verträge auf der Grundlage historischer Umwandlungsraten, der potenziellen Ausweitung von Vertriebspartnerschaften durch die weltweite Beziehung, der anhaltenden Marktakzeptanz von KI-gesteuerten Methoden für klinische Studien und dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen der Markt- oder Regulierungsbedingungen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können wesentlich von diesen FOFI abweichen. Das Management ist der Ansicht, dass die FOFI auf einer angemessenen Grundlage erstellt wurden und die besten Schätzungen und Einschätzungen des Managements widerspiegeln. Die FOFI wurden am 17. Dezember 2025 vom Management genehmigt, um Investoren über die Geschäftsaussichten des Unternehmens zu informieren. Da diese Informationen jedoch subjektiv sind und zahlreichen Risiken und Annahmen unterliegen, sollten sie nicht als zwangsläufig indikativ für zukünftige Ergebnisse angesehen werden. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser FOFI. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen FOFI nicht für andere Zwecke als die hierin offenbarten verwendet werden sollten und dass diese Informationen nur zu Illustrationszwecken dienen und möglicherweise keinen Hinweis auf die tatsächliche Finanzlage oder die Betriebsergebnisse des Unternehmens geben.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, darunter Aussagen zu den Zielen des Unternehmens hinsichtlich des Auftragsbestands, darunter das Ziel, bis Mitte 2026 einen Auftragsbestand von 8 bis 10 Millionen C$ zu erreichen; zu der erwarteten wirtschaftlichen Dynamik und Wachstumskurve; zu den potenziellen Anwendungsmöglichkeiten und Vorteilen der NetraAI-Plattform; zur Fähigkeit von NetraAI, Patientensubpopulationen zu identifizieren, Strategien zur Präzisionsanreicherung zu entwickeln, die Entscheidungsfindung bei klinischen Studien zu verbessern, Placebo-Interferenzen zu reduzieren und die Anreicherung von Studien zu optimieren; zu Erwartungen hinsichtlich Vertriebspartnerschaften und Marktzugangsmöglichkeiten, unter anderem durch Worldwide Clinical Trials; zu Erwartungen hinsichtlich Verkaufszyklen und Umwandlung der Pipeline; zu den potenziellen Auswirkungen von regulatorischen Engagements, wissenschaftlichen Publikationen und Forschungskooperationen; zu den Fähigkeiten der Technologie des Unternehmens; sowie zu den Geschäftszielen und Entwicklungsplänen des Unternehmens, die auf den aktuellen internen Erwartungen, Schätzungen, Prognosen, Annahmen und Überzeugungen von NetraMark sowie auf Einschätzungen zukünftiger Ereignisse basieren. Zukunftsgerichtete Informationen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "erwarten", "wahrscheinlich", "kann", "wird", "sollte", "beabsichtigen", "vorhersehen", "potenziell", "vorgeschlagen", "schätzen" und anderen ähnlichen Begriffen, einschließlich negativer und grammatikalischer Variationen davon, oder an Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "würden" oder "werden", oder an Diskussionen über Strategien zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören Schätzungen, Pläne, Erwartungen, Meinungen, Prognosen, Projektionen, Ziele, Leitlinien oder andere Aussagen, die keine Tatsachenaussagen sind. Bei den zukunftsgerichteten Aussagen handelt es sich lediglich um Erwartungen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen wichtigen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens oder die Ergebnisse der Branche wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt NetraMark keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist für NetraMark nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen.

Bei der Betrachtung dieser zukunftsgerichteten Aussagen sollten die Leser die Risikofaktoren und andere vorsorgliche Aussagen berücksichtigen, die in den Unterlagen aufgeführt sind, die wir bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca einreichen, einschließlich unseres Lageberichts (Management's Discussion and Analysis) für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Jahr. Diese Risikofaktoren und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Kontaktinformationen: Swapan Kakumanu - CFO | swapan@netramark.com | 403-681-2549

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82269Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82269&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA64119M1059Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.