Während die chinesische Regierung den Aufstieg des Landes zur technischen Supermacht feiert, vollzieht das Land gesellschaftlich eher ein Roll-back. Dagegen regt sich Widerstand, sagt Leta Hong Fincher. Leta Hong Fincher hat Asian Studies und Soziologie studiert. International bekannt wurde sie vor zehn Jahren mit ihrem Buch Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China. Mithilfe zahlreicher detaillierter Interviews dokumentiert Fincher ...

