Die Regenxbio-Aktie verzeichnet derzeit eine herausfordernde Phase. Am 15. März 2025 schloss die Aktie bei 6,10 EUR und notiert damit unverändert zum Vortag. Allerdings spiegelt sich der anhaltende Abwärtstrend in einem monatlichen Verlust von 3,94% wider. Besonders alarmierend erscheint die Jahresbilanz mit einem deutlichen Minus von 69,65%. Trotz dieser negativen Entwicklung hält das Analystenhaus Stifel an seiner Kaufempfehlung für die Aktie des Biotech-Unternehmens fest und setzt das Kursziel bei 40 US-Dollar an. Diese Einschätzung wurde erst am vergangenen Freitag bekräftigt.

Finanzkennzahlen im Überblick

Das in Rockville ansässige Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf Gentherapien konzentriert, weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 307,2 Millionen Euro auf. Die Aktie notiert zwar 15,16% über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch mit 245,90% unter dem 52-Wochen-Hoch deutlich zurück. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis liegt bei 3,35.

