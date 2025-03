DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Goldhandel im Umbruch: Massiver Transfer von London nach New York

Frankfurt (pta/16.03.2025/10:00) - Der Goldmarkt erlebt derzeit eine bemerkenswerte Entwicklung. US-Banken und Broker verschieben in großem Umfang physische Goldbestände von London nach New York, was zu erheblichen Verzögerungen bei der Bank of England führt. Diese Verlagerung wird durch die Sorge vor möglichen US-Zöllen auf Metallimporte angetrieben.?

Goldtransporte per Passagierjet

In London werden Passagierflugzeuge unter strengen Sicherheitsvorkehrungen mit Gold beladen und nach New York geflogen. Diese ungewöhnliche Maßnahme zeigt die Dringlichkeit, mit der Händler ihre Bestände in die USA bringen wollen. London, traditionell der größte Handelsplatz für physisches Gold, sieht sich mit einem potenziellen Liquiditätsengpass konfrontiert.?

Verzögerungen bei der Bank of England

Die Bank of England kämpft mit erheblichen Verzögerungen bei der Goldauslieferung. Wartezeiten von bis zu acht Wochen sind keine Seltenheit. Diese Situation hat zu einer Verknappung der Liquidität auf dem Londoner Markt geführt, was die Besorgnis der Händler weiter verstärkt.??

Treibende Kraft: Angst vor Zöllen

Die Hauptmotivation für diese massive Goldverlagerung ist die Befürchtung, dass die US-Regierung Importzölle auf Metalle einführen könnte. Obwohl Gold bisher nicht explizit erwähnt wurde, herrscht unter den Marktteilnehmern große Unsicherheit

Auswirkungen auf den Goldpreis

Der Goldpreis hat seit den US-Wahlen deutlich zugelegt und erreichte ein neues Rekordhoch von über 2900 Dollar je Feinunze. Experten sehen in der Goldverlagerung und dem damit verbundenen Liquiditätsengpass in London einen zusätzlichen Preistreiber.

Kupferinitiative der US-Regierung

Präsident Trump hat eine Untersuchung der Kupferimporte angeordnet, was als erster Schritt in Richtung möglicher Zölle auf das Metall gesehen wird. Dies könnte eine neue Front im Handelskrieg eröffnen und hat bereits Auswirkungen auf den Kupfermarkt .

Potenzielle Profiteure der Entwicklung ?

Unternehmen wie Freeport-McMoran, Tesoro Gold und Energy Fuels könnten von diesen Marktentwicklungen profitieren. Freeport-McMoran als großer Kupferproduzent könnte von möglichen Zöllen auf Kupferimporte profitieren. Tesoro Gold entwickelt ein vielversprechendes Goldprojekt in Chile, während Energy Fuels als einziger konventioneller Uranproduzent in den USA und mit einer Produktion für Seltene Erden gut positioniert ist.

Die aktuelle Situation im Goldmarkt zeigt deutlich, wie geopolitische Spannungen und Handelspolitik direkte Auswirkungen auf den globalen Rohstoffhandel haben können. Die kommenden Wochen und Monate werden zeigen, ob sich dieser Trend fortsetzt und welche langfristigen Folgen er für den Goldmarkt haben wird.

