Früher ging es auf dem Mobile World Congress hoch her, wenn die etablierten Hersteller im Stundentakt ihre Top-Smartphones zeigten. Heute muss man spannende Highlights abseits der großen Bühne suchen. Die Zeiten, in denen Samsung das neueste Smartphone der Galaxy-S-Serie auf dem Mobile World Congress (MWC) vorstellt, sind längst vorbei. 2025 zeigte der südkoreanische Hersteller vor Ort in Barcelona mit dem Galaxy A56 und zwei schwächeren Modellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...