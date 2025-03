Das Biotech-Unternehmen reformiert sein Geschäftsmodell durch Partnerschaften und Kostensenkungen, um nach der Pandemie wieder Profitabilität zu erreichen.

Novavax verzeichnete im vierten Quartal einen Umsatz von 88 Millionen Dollar und übertraf damit die Analystenerwartungen von 84 Millionen Dollar. Der Verlust pro Aktie lag bei 0,51 Dollar, was den Prognosen entsprach. Die Aktie schloss am Freitag bei 7,35 Euro, was einem Rückgang von 2,30% entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs verzeichnet das Papier eine beachtliche Jahresperformance mit einem Plus von 59,29% über die letzten 12 Monate.

Die verbesserte Finanzlage des Unternehmens ist auf reduzierte Ausgaben für die COVID-19-Impfstoff-Vermarktung sowie auf eine strategische Neuausrichtung zurückzuführen, die den Fokus auf die Entwicklung der Produktpipeline und Partnerschaften legt. Im Mai 2024 ging Novavax eine Partnerschaft mit Sanofi ein, die dem französischen Pharmaunternehmen Rechte zum Vertrieb der COVID-19-Impfstoffe von Novavax in verschiedenen Märkten ab der Saison 2025-2026 einräumt. Diese Vereinbarung beinhaltet potenzielle Lizenzgebühren und Zahlungen für die kommerzielle Markteinführung und sichert Novavax damit kontinuierliche Einnahmen.

Umfassende Restrukturierung

Im Rahmen der Umstrukturierung verkaufte Novavax seine Produktionsanlage in Tschechien für 200 Millionen Dollar an Novo Nordisk. Die Erlöse fließen in die Unterstützung der Impfstoffentwicklung und der Technologieplattform, wobei jährliche betriebliche Kostensenkungen von etwa 80 Millionen Dollar angestrebt werden. Dieser strategische Schritt markiert eine deutliche Abkehr vom Höchststand der COVID-19-Pandemie, als das Unternehmen seine Produktionskapazitäten erheblich ausgebaut hatte.

Mit einem aktuellen Kurs von 7,35 Euro liegt die Aktie derzeit 61,85% unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,26 Euro, das Anfang Juni 2024 erreicht wurde. Gleichzeitig notiert sie jedoch mehr als 100% über ihrem 52-Wochen-Tief von 3,65 Euro vom April 2024, was die hohe Volatilität des Titels verdeutlicht. Die annualisierte 30-Tage-Volatilität beträgt beachtliche 73,98%.

Positiver Ausblick trotz kurzfristiger Herausforderungen

Für das Jahr 2025 prognostiziert Novavax einen Umsatz aus Lizenzgebühren, Tantiemen und anderen Einkommensquellen zwischen 300 und 350 Millionen Dollar. Diese Prognose berücksichtigt nicht die Einnahmen aus der Übertragung der kommerziellen Verantwortlichkeiten an Sanofi in bestimmten Märkten. Analysten erwarten, dass Novavax bereits im zweiten Quartal 2025 mit einem prognostizierten Gewinn pro Aktie von 0,46 Dollar in die Gewinnzone zurückkehren könnte.

Die strategischen Maßnahmen zur Kostenreduzierung und die langfristigen Partnerschaften scheinen Novavax auf einen nachhaltigeren Wachstumspfad zu bringen. Der Übergang von der intensiven COVID-19-Impfstoffentwicklung zu einer breiteren Produktpalette und effizienteren Betriebsstrukturen könnte dem Unternehmen helfen, seine Position im Biotechnologiesektor zu festigen und langfristig profitables Wachstum zu erzielen.

