Die LVMH-Aktie verzeichnet derzeit erhebliche Kursverluste an den europäischen Börsen. Am 15. März 2025 notierte der französische Luxusgüterkonzern bei 617,00 EUR und setzte damit seinen negativen Trend der letzten Wochen fort. Binnen eines Monats verlor das Papier beachtliche 10,73 Prozent an Wert, während die Jahresbilanz mit minus 29,38 Prozent noch düsterer ausfällt. Trotz einer Marktkapitalisierung von 317,4 Milliarden Euro und der jüngsten Zwischendividende von 5,50 EUR (ausgezahlt am 2. Dezember 2024) konnte der Konzern Anleger nicht überzeugen.

Aktuelle Kennzahlen deuten auf Bewertungsprobleme hin

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei LVMH ?

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,59 und einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,64 erscheint die Aktie des Luxusgüterriesen derzeit eher hochbewertet. Der am 14. März 2025 eingesetzte Abwärtstrend könnte laut Marktbeobachtern anhalten. Die Aktie notiert zwar noch 8,35 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief, bleibt aber mit 41,76 Prozent deutlich unter dem Jahreshöchststand.

Anzeige

LVMH-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue LVMH-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten LVMH-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für LVMH-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

LVMH: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...