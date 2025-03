Die US Antimony Corporation verzeichnet weiterhin einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Der Aktienkurs kletterte am 15. März 2025 auf 1,68 USD, was einem Tagesplus von 5,00% entspricht. Die positive Entwicklung zeigt sich auch im Monatsvergleich mit einem Zuwachs von 21,74%. Besonders beeindruckend ist die Jahresentwicklung - die Aktie konnte innerhalb der letzten zwölf Monate um 585,99% zulegen. Derzeit notiert das Papier 87,46% über seinem 52-Wochen-Tief, bleibt jedoch noch 39,58% unter dem 52-Wochen-Hoch.

Bevorstehende Quartalsergebnisse

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei US Antimony ?

Für Anleger stehen wichtige Termine bevor: Am 19. März 2025 nimmt US Antimony an der Sidoti March Small Cap Virtual Conference teil. Besonders erwartet wird die Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal 2024, die für den 7. April 2025 angekündigt ist. Mit einer Marktkapitalisierung von 168,4 Millionen Euro bleibt die Aktie des Antimon-, Silber- und Zeolithproduzenten im Fokus der Investoren.

Anzeige

US Antimony-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue US Antimony-Analyse vom 16. März liefert die Antwort:

Die neusten US Antimony-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für US Antimony-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 16. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

US Antimony: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...