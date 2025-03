Das Rohstoffunternehmen meldet bemerkenswerte Funde bei seinen 'Three Giants'-Projekten und sichert bedeutende Finanzmittel für den Ausbau seiner Nickelvorkommen in Ontario.

Canadal Nickel hat kürzlich beachtliche Explorationserfolge gemeldet und umfangreiche Finanzmittel zur Weiterentwicklung seiner Nickelprojekte in der Timmins-Region in Ontario gesichert. Am Freitag schloss die Aktie bei 0,71 €, was einen Anstieg von 27,16 % innerhalb der letzten 30 Tage darstellt. Trotz eines leichten Rückgangs von 2,48 % am Freitag zeigt sich im 7-Tages-Vergleich ein deutliches Plus von 12,40 %.

Am 12. März 2025 verkündete das Unternehmen vielversprechende Ergebnisse von seinen "Three Giants"-Explorationszielen, darunter die bislang hochgradigste Entdeckung am Standort Mann West. Diese Funde unterstreichen das erhebliche Potenzial des aufstrebenden Timmins Nickel Districts.

Finanzierung und Entwicklungsinitiativen

Im September 2024 bekundete Export Development Canada Interesse daran, einen langfristigen Kredit von bis zu 500 Millionen Dollar zur Unterstützung der Entwicklung des Crawford-Projekts von Canadal Nickel bereitzustellen. Das geplante Darlehen mit einer Laufzeit von bis zu 18 Jahren ist an bestimmte Bedingungen geknüpft und soll die Projektentwicklung fördern.

Darüber hinaus strebt das Unternehmen weitere Finanzierungen an, um eine Nickelverarbeitungsanlage in Ontario zu errichten, die eine jährliche Verarbeitungskapazität von 80.000 Tonnen Nickel haben soll. Agnico Eagle Mines hält einen Anteil von fast 11 % an Canadal Nickel, was das strategische Interesse am Wachstum des Unternehmens widerspiegelt.

Ausblick und Marktposition

Die Aktie von Canadal Nickel hat sich seit ihrem 52-Wochen-Tief von 0,49 € am 25. Februar 2025 erheblich erholt und liegt aktuell 42,83 % über diesem Wert. Dennoch notiert der Kurs noch 32,92 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,05 €, das am 11. April 2024 erreicht wurde. Mit einem aktuellen RSI-Wert von 61,0 und einer Notierung 23,39 % über dem 50-Tage-Durchschnitt zeigt die Aktie eine positive Dynamik.

Canadal Nickel setzt seine Explorations- und Entwicklungsbemühungen kontinuierlich fort. Die jüngsten Explorationsergebnisse und Finanzierungsinitiativen stellen entscheidende Schritte dar, um die Wachstumsziele des Unternehmens in der sich rasch entwickelnden Energiewende-Landschaft zu verwirklichen.

