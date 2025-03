Die Alphabet Inc. C Aktie zeigt sich am 15. März 2025 mit einem minimalen Zuwachs von 0,04 Prozent auf 153,48 EUR. Nach einem schwächeren Monatsstart mit einem Rückgang von 7,65 Prozent innerhalb der letzten vier Wochen könnte diese Stabilisierung ein positives Signal darstellen. Bemerkenswert ist, dass die Aktie trotz der jüngsten Schwankungen im Jahresvergleich ein Plus von 15,60 Prozent verzeichnet und damit weiterhin 15,54 Prozent über ihrem 52-Wochen-Tief notiert.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die am 10. März 2025 gezahlte vierteljährliche Dividende von 0,20 USD unterstreicht die kontinuierliche Ausschüttungspolitik des Technologieriesen. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 845,7 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten KGV von 18,63 bleibt Alphabet ein Schwergewicht im Technologiesektor. Der Cash-Flow pro Aktie liegt bei 22,79 EUR, was ein aktuelles Kurs-Cashflow-Verhältnis von 6,73 ergibt.

