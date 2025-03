Die Walt Disney-Aktie verzeichnete am 15. März 2025 einen leichten Rückgang von 0,01% auf 90,34 EUR. Dies setzt den negativen Trend der letzten Wochen fort, bei dem der Aktienwert innerhalb eines Monats um beträchtliche 17,73% gesunken ist. Der Unterhaltungskonzern kämpft weiterhin mit Kursverlusten, die mittlerweile über 21% vom Jahreshoch betragen. Trotz einer kurzzeitigen Erholung an der US-amerikanischen Börse, wo die Aktie zuletzt mit 98,56 US-Dollar notierte, bleibt die Gesamtentwicklung problematisch. Die Marktkapitalisierung des Konzerns beträgt derzeit 163,7 Milliarden Euro.

Jahreshauptversammlung steht bevor

Am 20. März 2025 findet die Jahreshauptversammlung von Walt Disney statt, bei der Anleger gespannt auf neue Strategien des Managements warten. Angesichts der Jahresperformance von -12,20% und der Tatsache, dass die Aktie derzeit 27,30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch notiert, stehen wichtige Entscheidungen an. Die halbjährliche Dividende wurde zuletzt am 16. Dezember 2024 mit 0,50 USD ausgezahlt.

