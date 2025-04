© Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

Die Kapitalmärkte stehen Kopf und die Anleger suchen verzweifelt nach einem sicheren Hafen. Anleger horten weltweit US-Staatsanleihen - aber sind die wirklich sicher?Während Aktien weltweit unter massiven Kursverlusten leiden und selbst Gold zuletzt abverkauft wurde, fließt immer mehr Kapital in eine Anlageklasse, die aktuell als letzte Bastion der Sicherheit gilt: US-Staatsanleihen. Die Renditen von US-Treasuries sind seit der Ankündigung weitreichender Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump dramatisch gefallen. In Krisenzeiten flüchten viele Anleger in als sicher geltende Anleihen, was deren Nachfrage steigen lässt. Die hohe Nachfrage führt dazu, dass Anleger für mehr Sicherheit …