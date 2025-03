Straubing (ots) -Nun aber sind die künftig Regierenden in der komfortablen Lage, dass sie praktisch ein Drehbuch für die bevorstehenden Aufgaben in all diesen Bereichen frei Haus geliefert bekommen. Wie der deutsche Staat leistungsfähiger werden kann, das haben vier Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens akribisch aufgelistet. (...) Die wichtigste und über allem stehende Empfehlung dieses Quartetts aber ist die Aufforderung an den Staat, den Bürgern mehr Vertrauen entgegenzubringen. Diese Veränderung wäre die Voraussetzung dafür, dass die Regulierungswut einem Vertrauensverhältnis weicht, in dem der Staat seinen Mitgliedern zutraut, dass sie sich an Recht und Ordnung halten. Stichproben und harte Sanktionen bei Zuwiderhandeln könnten eine ganz neue Staat-Bürger-Beziehung zur Folge haben.Pressekontakt:Straubinger TagblattRessort Politik/Wirtschaft/VermischtesMarkus PeherstorferTelefon: 09421-940 4441politik@straubinger-tagblatt.deOriginal-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122668/5991799